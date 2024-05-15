Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda şahısların üzerinde ve araçta gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalarda; N.K., M.S.E. ve F.E.A. isimli şüpheli şahısların çevre illerden araçla Akşehir’e uyuşturucu madde getireceğine ilişkin ihbar aldı ve şahısları takibe aldı.

aw204948-01.jpgŞüpheli şahısları D-300 karayolu üzerinde durduran ekipler, şüphelilerin üstünde ve araçta arama gerçekleştirdi. Narkotik polisleri tarafından yapılan aramalarda; şüpheli F.E A.’nın üzerinde 9 adet uyuşturucu hap, şüpheli N.K. ile M.S.E.’nin üzerinde ve araçta ise 3 parça halinde 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yapıldı.

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