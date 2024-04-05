Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

aw177850-01.jpgBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde yürütülen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 174 gram esrar, 1,1 gram skunk, 0,5 gram metamfetamin, 10,7 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

aw177850-03.jpgEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli bugün hakim karşısına çıkarıldı. Görülen davanın ardından 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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