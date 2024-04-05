Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde yürütülen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte 174 gram esrar, 1,1 gram skunk, 0,5 gram metamfetamin, 10,7 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli bugün hakim karşısına çıkarıldı. Görülen davanın ardından 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.