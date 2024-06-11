Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklu

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 şahıs tutuklandı, 34 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar bütün hızıyla devam ederken polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 31 olaya müdahale edildi ve 4 kişi tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 34 şahsa adli işlem yapılırken; 15 adet sentetik ecza, 22 gram esrar, 56 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 3 gram skunk, 11 adet ecstasy, 1,5 amfetemin ve 2 adet cam pipet ele geçirildi.

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