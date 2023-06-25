Uyuşturucu satıcılarına sokak operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik sokak operasyonlar emniyet güçleri tarafından sürdürülüyor.

Özel polis ekipleri tarafından özellikle gece saatlerinde otomobillerde yapılan uygulamalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

NARKO-ALAN TİMLERİ DENETİM YAPTI

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bünyesinde, uyuşturucu madde ticareti yapanları yakalamaya yönelik kurulan Narko-Alan timleri, ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bir çok adrese operasyonlar gerçekleştiren ekipler, şüpheli otomobilleri de denetliyor.

3 OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İlçede son gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan 3 otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden, satışa hazır hale getirilmiş esrar, kokain ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T., R.K. ve O.Ç. adlı 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.