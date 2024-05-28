Uyuşturucu satıcısına polis baskını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu satıcısına polis baskını

Düzce’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskında uyuşturucu malzemesi ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, şüpheli F.Y.’nin uyuşturucu madde sattığı belirlenirken, şahsın üzerinde ve aracında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 parça 2 gram metamfetamin ve 1 adet içinde metamfetamin kalıntısı bulunan payp ele geçirildi.

Şüpheli F.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

aw214577-01.jpg

Son Haberler
Yıldız golcü veda etti Spor
Yıldız golcü veda etti
Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü Dünya
Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi Ekonomi
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi
Aziz Yıldırım Ali Koç'un dokunulmazlığını açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Ali Koç'un dokunulmazlığını açıkladı
Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak Otomotiv
Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak
Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi Gündem
Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı