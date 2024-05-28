Uyuşturucu satıcısına polis baskını

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, şüpheli F.Y.’nin uyuşturucu madde sattığı belirlenirken, şahsın üzerinde ve aracında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 parça 2 gram metamfetamin ve 1 adet içinde metamfetamin kalıntısı bulunan payp ele geçirildi.

Şüpheli F.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.