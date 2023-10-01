Uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan şahsın evinde yapılan aramada 17 pakette 37.17 gram esrar ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent mahallerinde evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. İki adrese baskın yapan polis, Gülbahçesi Mahallesi'nde E.D.’ye ait evde yaptığı aramada 17 pakette 37,17 gram esrar ele geçirdi.

aw042909-01.jpgDoğankent Mahallesi'nde şüpheli İ.A.’nın evine yapılan baskında ise 2 pakette 1,30 gram bonzai ile tek pakette 0,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinde içici olduklarını, uyuşturucu satmadıklarını söyledikleri öne sürüldü.

aw042909-02.jpg Şüpheliler ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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