Uyuşturucu taciri parmak izinden yakalandı

Olaya dair aktarılan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alanda içerisinde metamfetamin olan poşet ele geçirdi.

Poşeti atan kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda poşet üzerinde parmak izleri tespit edildi. Poşetten alınan parmak izi örneklerinden şahıs tespit edilirken, şüphelinin kent merkezindeki evinde ve işyerinde yapılan aramada da 5,28 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.