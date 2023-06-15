Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Yalova’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

İHA’nın haberine göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova’da sokak düzeyinde ticaretini yapacakları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.4 şüphelilerin içinde bulunduğu 16 plakalı araç Yalova-İzmit kara yolu Altınova ilçesi mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 345 gram skunk, 9.70 gram kokain ve 3 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan M.D. Y.A. H.Y. ve E.D. Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden E.D ve Y.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

918 GRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

Öte yandan ekiplerin diğer bir çalışmasında yine Altınova ilçesi mevkiinde durdurulan 16 araçta bulunan A.A ve R.T.İ gözaltına alındı. Araçta narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda torpido kısmında 2 ayrı poşet içinde 918 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.A. ve R.T.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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