Uyuşturucu yuvalarına baskın

Kaynak: İHA
Uyuşturucu yuvalarına baskın
Erdek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Erdek ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Zeytinli ve Yalı Mahallesi'nde ikamet eden şüphelilerin uyuşturucu madde yetiştirip sattıkları tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliler İ.B. ve A.T.'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda; 3 kilo 675 gram esrar, bardaklara ekilmiş 18 kök esrar filizi, 1 adet hassas tartı, 1 adet el tartısı, 1 adet kamera cihazı, 1 adet esrar kurutma cihazı, 10 adet mor ışık ampulü, 1 adet led, 1 adet ısı ölçer, 2 adet esrar üretiminde kullanılan ilaç, 2 adet makas, 2 adet mikroskop ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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