Uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürenSamsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunda D.F.(38) adlı kadının sürdüğü aracı durdurarak otomobilde ve kadının üzerinde arama gerçekleştirdi. Ekipler Atakum ilçesinde kaldığı apartta da ayrıca arama yaptı.

Yapılan aramalar kapsamında 58,19 gram metamfetamin, 0,24 gram kokain, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.F. adlı vatandaş "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan D.F. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.