Uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürenSamsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunda D.F.(38) adlı kadının sürdüğü aracı durdurarak otomobilde ve kadının üzerinde arama gerçekleştirdi. Ekipler Atakum ilçesinde kaldığı apartta da ayrıca arama yaptı.

aw206674-01.jpgYapılan aramalar kapsamında 58,19 gram metamfetamin, 0,24 gram kokain, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu.

aw206674-02.jpgOlayla ilgili gözaltına alınan D.F. adlı vatandaş "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan D.F. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Son dakika... Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu Gündem
Son dakika... Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu
Cezaevi firarisi bazanın altından çıktı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi bazanın altından çıktı
Ahmet Çakar resmen transfer oldu Spor
Ahmet Çakar resmen transfer oldu
Tomurcuk çayın fiyatı belli oldu Ekonomi
Tomurcuk çayın fiyatı belli oldu
Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesi onları vurdu. Birer birer terk ediyorlar Gündem
Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesi onları vurdu. Birer birer terk ediyorlar
Emine Erdoğan'dan ‘Kanserle Mücadele Zirvesi’ paylaşımı Gündem
Emine Erdoğan'dan ‘Kanserle Mücadele Zirvesi’ paylaşımı
Zaniolo yerle bir oldu Spor
Zaniolo yerle bir oldu