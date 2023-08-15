Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönünde bilgilere ulaşılan araç Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu.
Araç içerisinde bulunan B. K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrollerde, 300,9 gram kokain ve 983,83 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.