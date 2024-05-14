Zehra'nın yeni pozu yürekleri hoplattı. E Selahattin'in suçu ne şimdi...

Kıran kırana geçen Vodofone Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet’in şampiyonluğu ile sona ererken gözler Milletler Ligi’ne çevrildi.

Bugün başlayacak olan ve 19 Mayıs’a kadar sürecek olan Milletler Ligi 1. Etap için milli takımlar Antalya’ya geldi.

Antalya Spor Salonu’nda oynanacak turnuva öncesi millilerimizin fotoğraf çekimi ise dün gerçekleştirildi. Filenin Sultanları için kameralar karşısına geçen Zehra Güneş’in pozları görenleri hayran bıraktı.

Milletler Ligi’nin hesabından paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağdı.

Turnuvada ilk kez sahaya yarın (Çarşamba) çıkacak olan Filenin Sultanları saat 20.00’de Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimizin aday kadrosu ise şu şekilde:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş