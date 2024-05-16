Uyuyan öğretmenlerini rahatsız etmeden ders çalıştılar

Finlandiya'da bir sınıfta yaşanan olay, öğretmen ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının güzel bir örneği olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Öğretmenleri ders sırasında kısa bir süre uyuyakalan öğrenciler, onu rahatsız etmemek için sessizce ders çalışmaya devam etti. Öğretmen uyandığında ise öğrenciler, ona sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Bu duyarlı davranış, sınıf ortamındaki sıcak ve samimi ilişkileri gözler önüne serdi. Öğrencilerin, öğretmenlerine duydukları saygı ve sevgi, bu küçük ama anlamlı davranışla ortaya çıktı. Olayın videosu sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.