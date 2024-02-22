Uyuyan ve uyutulan kaybeder!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra, 20 Şubat 2020’de, yani Fırat Çakıroğlu’nun ölüm yıldönümünde mesaj yayınlamıştı… Mesaj “Terörün 5 yıl önce aramızdan aldığı Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu, rahmetle anıyorum” şeklindeydi…

Bu mesaj, İmamoğlu’nun şehit Fırat’la ilgili attığı ilk ve tek mesajdı… Takip eden ölüm yıldönümlerinde bir daha mesaj atmadı… Çünkü başta katilin siyasî çizgisinde olan HDP yanlılarından ve kimi Marksist gruplardan tepki almıştı… Ve kulağına Fırat Çakıroğlu’nun aslında ‘jandarma muhbiri’ olduğu yalanı üfürülmüştü…

Buna inanıp inanmadığını bilmiyoruz ama İmamoğlu bu iftirayı başka mevkidaşlarıyla da paylaşmıştı… Bir diğer büyükşehir belediye başkanı da konuyu bana aktarmıştı… Ben de kendisine, bölücü ve radikal sol çevrelerin, ‘şahadeti küçültmek ve Fırat’ın bayraklaşmasını engellemek’ için bu tür yalanları uydurduklarını, kampüste satırlarla sözde yurtsever öğrencilere saldırdığını, aslında katil adayı bir faşist olduğunu, yaralandıktan sonra da ölmesi için hastaneye götürülmesinin kendi arkadaşları tarafından kasten geciktirildiğini yaydıklarını söylemiştim… Ayrıca ilave etmiştim: “Değildi ama var sayalım ki ‘jandarma muhbiri’ydi, bu karşı tarafı haklı mı çıkarırdı?”

Kimin neyi inkâr edeceği çok umurumda değil ama gerçek olan, Ekrem İmamoğlu’nun daha sonraki ölüm yıldönümlerinde Fırat Çakıroğlu’nu anmayı bırakmasıydı… Kendisine sormak lâzım: “Kimlerin hatırı için?”

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CHP’nin İstanbul’da Esenyurt ve Güngören adaylarını geri çekip yerlerine başka adaylar koymasına ilişkin açıklaması, herhalde siyasî tarihimize geçecek türdendi… "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır…"

“PKK’nın siyasî uzantısı DEM’lilerin hatırına böyle planlamıştık” diyecek halleri yoktu ya!.. Yine de insan daha ‘yaratıcı’ bir yalan bekliyor!.. İkisinin birden sağlığı aynı anda nasıl bozuluyor? İkisi birden aynı araçta trafik kazası mı geçirdiler? Aynı düğün yemeğinden yiyip tavuktan mı zehirlendiler? Yoksa uyuz salgınına mı denk geldiler?

Birkaç gün önce adaylıkları ilân edilirken sapasağlam olan adaylar birden ‘hava cereyanı’na kapılıp adaylıktan çekiliyorlar!.. Yerlerine HDP’den 2015’te milletvekili adayı olanlar, yerel özerklik isteyenler gelebiliyor!..

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Pazarlık tam tutmamış olsa da Türkiye’yi 2028’e CHP-DEM ortaklığına taşıyacak iradenin nasıl hamleler yaptığını görüyoruz… Daldan veya kökten ne kadar CHP’li aday varsa onlara oy verecek olanların, özellikle milliyetçilerin, CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı İstemihan Talay’ın Akdeniz’e açılma ve ele geçirme planlarıyla ilgili tarihî uyarılarını dikkate almalarında fayda var…

Önümüzdeki seçimler sadece yerel seçim değil… Aynı zamanda 2028’in altyapı seçimleri… Bugün tam bitirilememiş iş birliğinin yeni taşlarının döşeneceği yıllara yürüyoruz… CHP, bölücü niyetlerin Truva atı olmaya soyundurulmuş durumda… Silahlı mücadeleyle alınamamış sonuç, ‘bölücü oya muhtaç CHP’nin ‘hizaya getirilmesi’yle sözde meşru biçimde zorlanıyor…

Uyuyan ve uyutulan kaybeder… Fırat’a ve cümle Fırat’lara rahmet olsun…