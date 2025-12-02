Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de, Boran'ın beklenmedik dönüşüyle gerilim dorukta. Oğlu Deniz Cihan'la yüzleştiği duygusal anlar fırtınalı bir etki yaratırken, asıl şok mahkeme salonunda patlak verdi.

İstemeye istemeye boşanma davasına giren Cihan ve Alya, sözde ayrılık yeminleri etse de bakışlarındaki tutku her şeyi ele verdi. Beklentilerin tam tersine hâkimin çifti ayırmaması, Uzak Şehir'i hem ekranlarda hem de sosyal medyada zirveye taşıdı.

'KİME BABA DİYECEĞİNE KARAR VER'

Pazartesi geceleri milyonları ekran başına toplayan Uzak Şehir'de, babasının hayatta olduğunu öğrenen Cihan Deniz'in Boran'la karşılaştığı sahneler izleyicileri büyüledi. Duygusal buluşmada utangaç kalan Cihan Deniz'in "Baba" diye seslendiği an yürekleri sızlattı.

Beklediği ilgiyi göremeyen Boran, "Kime baba diyeceğine karar ver" diye haykırarak sınırları aştı. Alya'nın reddiyle öfkeden deliye dönen Boran, asıl hamlesini Cihan ve Alya'ya karşı yaptı; boşanmalarını ultimatom olarak koydu.

TÜM KATEGORİLERDE UZAK ARA

Baş başa yemekte boşanma kararı veren Cihan-Alya çiftinin romantik anına Ahmet Kaya'nın "Yalancı Ayrılık" şarkısı eşlik edince duygular taştı. Protokolü imzalayıp hâkim karşısına çıkan ikili, sahte ayrılığı inandırıcı kıramayınca Boran'ın hesapları bozuldu.

Hem seyircilerin hem de karakterlerin iç dünyasında fırtınalar koparken Uzak Şehir, tüm gruplarda ezici üstünlük sağladı.

Tüm Kişiler'de 14,67 izlenme oranı ve 37,57 pay, AB'de 9,07 oran-26,02 pay, 20+ABC1'de 12,98 oran-32,48 payla zirveyi kimseye bırakmadı.AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.