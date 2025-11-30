Uzak Şehir’in sevilen oyuncusu Atakan Özkaya, Instagram’da babası Mustafa Özkaya ile çekilmiş eski bir fotoğrafı yürek burkan bir notla paylaştı.

Genç oyuncu, kısa süre önce kalp krizi sonucu babasını kaybetmişti.

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de “Kaya” karakterini canlandıran Atakan Özkaya, babasının ani ölümüyle sarsılmıştı.

Bu acı olayın ardından yaptığı duygusal paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Özkaya, babasıyla son kez vedalaştıkları o anın fotoğrafını şu sözlerle yayınladı:

"Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba. 2021, pandemi hâlâ devam ediyor. İstanbul'da kar yağıyor, hava çok soğuk, sabahın erken saatleri. Almanya'ya uçağa gidiyorum, sadece üç hafta kalacaktım. Uçağa yetişmek için taksi çağırdım. Elimde valizim, evden çıkarken size sarıldım. 'Gelme, hava soğuk, ben inerim' dedim ama dinlemedin; aşağıya kadar geldin ve bir kez daha sarıldın. 'Bir de fotoğraf çekip bakayım' dedin. İyi ki demişsin."

Ünlü oyuncunun bu içten satırları milyonları gözyaşına boğdu.

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Atakan Özkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1998 yılında İstanbul’da doğdu.

Boyu 177 cm, kilosu 68 kg’dir. Aslen İstanbullu olan oyuncu, burada büyüdü.

Çocukluğundan beri tiyatro ve sahne sanatlarına ilgi duyan Özkaya, lise sonrası profesyonel oyunculuk eğitimine yöneldi.

Maltepe Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde eğitim almış, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

Canan Odacıl Cast Ajansı ile çalışmaktadır. Ağabeyi Barcelona’da yaşıyor.

2014 yılından beri televizyon dizilerinde rol alan Atakan Özkaya, tiyatro kökeniyle dikkat çekiyor.

Genç yaşına rağmen dramatik ve enerjik karakterleri başarıyla canlandırmış, kısa sürede geniş hayran kitlesi edindi.

ROL ALDIĞI BAŞLICA TİYATRO OYUNLARI:

• Ölümün Uykudaki Duruşu (2019)

• Kanlı Nigar

• Hacivat Karagöz

ROL ALDIĞI DİZİLER:

• Uzak Şehir (2025-günümüz) – Kaya

• Kardeşlerim (2022) – Sarp Yılmaz

• İçimizdeki Ateş (2022) – Fırat

• Hiç (2021) – Kaan

• Kalp Atışı (2017) – Kokut

• Vatanım Sensin (2016)

• O Hayat Benim (2014)

• Şeref Meselesi (2014)

Özellikle Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisindeki hırçın ve deli dolu “Kaya” karakteriyle son dönemde büyük çıkış yakaladı.

Resmi X hesabı @ozkayatakan’dır ve Instagram’da 1.8 milyon takipçisi ile oldukça aktiftir.