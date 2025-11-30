Uzak Şehir’in sevilen oyuncusu Atakan Özkaya, Instagram’da babası Mustafa Özkaya ile çekilmiş eski bir fotoğrafı yürek burkan bir notla paylaştı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 1

Genç oyuncu, kısa süre önce kalp krizi sonucu babasını kaybetmişti.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 2

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de “Kaya” karakterini canlandıran Atakan Özkaya, babasının ani ölümüyle sarsılmıştı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 3

Bu acı olayın ardından yaptığı duygusal paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 4

Özkaya, babasıyla son kez vedalaştıkları o anın fotoğrafını şu sözlerle yayınladı:

"Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba. 2021, pandemi hâlâ devam ediyor. İstanbul'da kar yağıyor, hava çok soğuk, sabahın erken saatleri. Almanya'ya uçağa gidiyorum, sadece üç hafta kalacaktım. Uçağa yetişmek için taksi çağırdım. Elimde valizim, evden çıkarken size sarıldım. 'Gelme, hava soğuk, ben inerim' dedim ama dinlemedin; aşağıya kadar geldin ve bir kez daha sarıldın. 'Bir de fotoğraf çekip bakayım' dedin. İyi ki demişsin."

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 5

Ünlü oyuncunun bu içten satırları milyonları gözyaşına boğdu.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 6

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Atakan Özkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1998 yılında İstanbul’da doğdu.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 7

Boyu 177 cm, kilosu 68 kg’dir. Aslen İstanbullu olan oyuncu, burada büyüdü.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 8

Çocukluğundan beri tiyatro ve sahne sanatlarına ilgi duyan Özkaya, lise sonrası profesyonel oyunculuk eğitimine yöneldi.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 9

Maltepe Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde eğitim almış, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 10

Canan Odacıl Cast Ajansı ile çalışmaktadır. Ağabeyi Barcelona’da yaşıyor.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 11

2014 yılından beri televizyon dizilerinde rol alan Atakan Özkaya, tiyatro kökeniyle dikkat çekiyor.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 12

Genç yaşına rağmen dramatik ve enerjik karakterleri başarıyla canlandırmış, kısa sürede geniş hayran kitlesi edindi.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 13

ROL ALDIĞI BAŞLICA TİYATRO OYUNLARI:

• Ölümün Uykudaki Duruşu (2019)

• Kanlı Nigar

• Hacivat Karagöz

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 14

ROL ALDIĞI DİZİLER:

• Uzak Şehir (2025-günümüz) – Kaya

• Kardeşlerim (2022) – Sarp Yılmaz

• İçimizdeki Ateş (2022) – Fırat

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 15

• Hiç (2021) – Kaan

• Kalp Atışı (2017) – Kokut

• Vatanım Sensin (2016)

• O Hayat Benim (2014)

• Şeref Meselesi (2014)

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 16

Özellikle Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisindeki hırçın ve deli dolu “Kaya” karakteriyle son dönemde büyük çıkış yakaladı.

Resmi X hesabı @ozkayatakan’dır ve Instagram’da 1.8 milyon takipçisi ile oldukça aktiftir.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 17

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya’nın baba özlemi yürekleri yaktı! O not herkesi ağlattı - Resim : 18

Atakan Özkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Melis İşiten’den jet hızında açıklamaAtakan Özkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Melis İşiten’den jet hızında açıklamaMagazin
Sezen Aksu’dan ‘Uzak Şehir’e sürpriz hediye: Yeni şarkı geliyor!Sezen Aksu’dan ‘Uzak Şehir’e sürpriz hediye: Yeni şarkı geliyor!Magazin
Devlet Bahçeli Uzak Şehir hayranı çıktıDevlet Bahçeli Uzak Şehir hayranı çıktıGündem