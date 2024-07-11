Uzandığı bankta ölü bulundu

Kaynak: İHA
Uzandığı bankta ölü bulundu

İstanbul Taksim’de kimliği belirsiz bir kişi uzandığı bankta ölü bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs sabah erken saatlerde Taksim Meydanı’ndaki banklara uzandı. Şahsın uzun bir süre hareketsiz kalması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankta uzanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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