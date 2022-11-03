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Uzay Ajansı Türkiye'ye çarpacağı iddia edilen roket hakkında açıklama yaptı

Türkiye Uzay Ajansı, Çin'in uzay istasyonuna yolladığı ve düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'nin de bulunduğu roket hakkında açıklama yaptı .

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 21:57
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Uzay Ajansı Türkiye'ye çarpacağı iddia edilen roket hakkında açıklama yaptı

Uzay Ajansı Türkiye'ye çarpacağı iddia edilen roket hakkında açıklama yaptı
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Türkiye Uzay Ajansı, (TUA) Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada konuyla ilgili resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirtilerek "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir"

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