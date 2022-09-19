Uzaya çıkacak ilk Türk astronot için imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa’nın başkenti Paris’te Axiom Space ile imzalar atıldığını açıkladı.

Bakan Varank, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor” ifadelerini kulandı.

Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye’ye eğitim ve uçuş hizmeti vereceğini Türk uzay yolcusunun yerçekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacağını ifade etti.

Fransa’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde TÜBİTAK UZAY ile Axiom Space arasında imzalar atıldığı aktarıldı.

İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu yer aldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Türk Uzay Yolcusu projesinde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY’ın teknik yürütücülüğünde devam etmektedir.

Dünya yörüngesinde yerçekimsiz ortamda yapılacak olan araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de hali hazırda teknik bir heyet tarafından değerlendirilmektedir.

AXIOM SPACE’İN FAALİYETLERİ

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak bilinmektedir.

Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer almaktadır.

Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için Uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekmektedir.

Bu arada Axiom Space, Fransa’daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de insanlı görevler için anlaşmalar gerçekleştirdi.