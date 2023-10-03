Uzayda çöp bırakan şirkete tarihi ceza

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dish Network şirketine Dünya yörüngesinde uzay çöpü bıraktığı için 150 bin dolar para cezası verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzayda çöp bırakan şirkete tarihi ceza

Bu, uzayda çöp bıraktığı için bir şirkete kesilen ilk para cezası oldu. FCC, şirketin eski bir uydu olan EchoStar-7’yi yeterince uzaklaştıramadığını ve diğer uydular için tehlike oluşturduğunu belirtti.

FCC’den dönüm noktası açıklaması

FCC İcra Bürosu Başkanı Loyaal Egal, yaptığı açıklamada, söz konusu para cezasının uzay çöpü konusunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Egal, “Uydu operasyonları yaygınlaştıkça ve uzay ekonomisi hızlandıkça, operatörlerin taahhütlerine uyduklarından emin olmalıyız. Bu, FCC’nin hayati önem taşıyan uzay enkazı kurallarını uygulama konusunda güçlü bir uygulama yetkisine ve kapasitesine sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Uydu yakıtını bitirdi

Dish Network, EchoStar-7 uydusunu 2002 yılında uzaya fırlatmıştı. Uydunun kullanım ömrü geçen sene sona ermişti. Şirketin, uyduyu Dünya’dan 300 kilometre uzağa taşıması gerekiyordu ancak uydunun yakıtının bitmesi nedeniyle bunu yapamamıştı. Uydu, Dünya’dan sadece 122 kilometre uzaklıkta kalmıştı.

Uzay çöpleri büyük sorun

Uzay çöpleri, Dünya’nın etrafında yörüngede olan ancak artık kullanılmayan ve çarpışma riski taşıyan teknoloji parçalarından oluşuyor. Dünya yörüngesine 1967’den bu yana 10 binden fazla uydunun fırlatıldığı tahmin ediliyor. Bu uyduların yarısından fazlası şu anda kullanım dışında. NASA’ya göre, uzunluğu 10 santimetreyi aşan 25 binden fazla uzay çöpü var. NASA Başkanı Bill Nelson, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, uzay çöplerinin “büyük bir sorun” olduğunu belirtmişti. Nelson, “Saatte 17 bin 500 mil olan yörünge hızıyla yanlış yöne gelen bir boya parçası bile, uzay yürüyüşü yapan bir astronota çarpabilir. Bu ölümcül olabilir” demişti.

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