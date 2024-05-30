Üzerine düşen direk yüzünden hayatını kaybeden çocuğun ölümünde bir kişi tutuklandı

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

Ordu'nun Gölköy İlçesi Sarıca Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta meydana gelen olayda, üzerine telefon direği düşen 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan hayatını kaybetmişti. Yapılan soruşturmada saha sorumlusu olan bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Üzerine düşen telefon direği nedeniyle hayatını kaybeden Efe olayında Sarıca Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte fındık bahçesinde oynayan 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saha sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişi tutuklandı.