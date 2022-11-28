﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi'nde önceki gece saat 03:30 sıralarında bir kişinin bir sokak köpeğini boğarak öldürmeye çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Eşkali belirlenen şüpheli, kısa süre içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan E.Ç.K. (30) hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet’ işlem yapıldı. E.Ç.K., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay anında yaşananlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Videoda E.Ç.K.’nın, yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmaya çalıştığı görüldü. E.Ç.K., mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine köpeği bırakarak olay yerinden uzaklaştı.