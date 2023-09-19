Üzerine tomruk düşen yangın işçisi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen yangın işçisi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Üzerine tomruk düşen yangın işçisi hayatını kaybetti

Olay, Boğazpınar Mahallesi’nde ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü, Karboğazı Orman İşletme Şefliği, A-92 Yangın Ekibinde çalışan yangın işçisi Emirhan Şimşek (23) kesim yapıldığı esnada düşen tomruğun altında kaldı.

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Yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Şimşek’in yaşamını yitirdiği tespit etti.

aw034264-02.jpgOlayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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