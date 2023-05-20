Uzman çavuşun boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştığı anlar böyle görüntülendi

DHA’nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa- Korgan kara yolunda meydana geldi. Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Y. ile Ezgi Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Ezgi Y.’nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ayhan Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi’nde kaza yaptığı tespit edildi. Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Ayhan Y.’nin eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.