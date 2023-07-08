Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gram altının bu performansı yılın geri kalanında da korunmasını beklemenin oldukça makul olabileceğini söyledi. Son dönemde Fed’in bir miktar şahinleşiyor olmasının ons altın fiyatlarında da geri çekilmeye yol açtığını ve destek seviyelerinin test edildiğini söyleyen Ergezen, önemli destek seviyelerine kadar geri gelinerek 1.900 seviyesinin görüldüğünü aktardı.

“DAHA POZİTİF OLMA EĞİLİMİ YÜKSEK”

Bundan sonra düşüş marjlarının azaldığı, yükseliş marjlarının arttığı bir dönem olabileceğini belirten Ergezen, “Bir miktar daha pozitif ve o satış baskısının azaldığı bir ons altın görebiliriz ama ben bir süre daha yatay bant içerisinde kalacağımızı düşünüyorum. Yani aşağıda 1.892-1.900 bandı, yukarıda 1.935 bandında bir süre bu seviyelerde dalgalanan bir ons altın göreceğiniz beklentisindeyim. Sonrasında ise ons altının faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağı dönemi bekleyeceğini söyleyebiliriz. Ondan sonra ons altında satış baskısının azaldığı ve yavaş yavaş direnç seviyelerinin test edildiğini göreceğimiz bir piyasa olacak. Bu da Eylül sonrası yılın son çeyreğinde daha pozitif bir ons altın görme eğilimimiz yüksek” dedi.