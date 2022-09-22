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İşte sonbahara uyum sağlamanın yolları. Uzman psikolog açıkladı

Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan; plan yapmak ve mevcut planları gözden geçirmenin yeni mevsime geçiş için faydalı olduğunu belirterek sonbahara geçişteki uyum için yapılması gerekenleri açıkladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:02
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Uzman psikolog açıkladı. İşte sonbahara uyum sağlamanın yolları

İşte sonbahara uyum sağlamanın yolları. Uzman psikolog açıkladı
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CnnTürk'ye yer alan habere göre; Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, özellikle büyük şehirlerde sonbahar mevsimine uyum sağlamak için tavsiyelerin açıkladı.

Hızlan, “Bütçe, gündelik yaşam, okul saatleri, kış mevsiminin fiziksel ve duygusal etkileri tekrar gözden geçirilmeli ve yaşam standartlarımızı daha kaliteli, daha verimli ve sürdürülebilir olacak şekilde yeniden düzenlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Psikolog Hızlan’ın tavsiyeleri şu şekilde:

- Kalabalıkla başınız dertte ise kalabalık olmayan ortamlar tercih edilebilir. Alışverişe sabah saatlerinde gitmek, daha az kalabalık olan toplu taşıma araçlarını tercih etmek, trafikten uzak durmak ve online alışveriş yapmak tercih edilebilir. - Klişe eğlencelerden, klişe mekanlardan uzak durup kendi zevk ve tercihlerimize göre tercihler yapmak iyi gelebilir. Popüler mekanlara gitmek yerine tarzımıza uygun yeni yerler keşfetmek iyi gelebilir.

- Şehirde aktif çalışan insan olmak maalesef zaman problemini beraberinde getiriyor. Zamanı iyi planlamak, hafta sonlarını ve akşamları daha verimli geçirmek önem kazanıyor. Dans, yabancı dil, enstrüman ve çeşitli eğitimler gibi düzenli katılabileceğimiz aktiviteler edinmek iyi fikir olabilir.

- Özellikle İstanbul başta olmak üzere kalabalık şehirlerde hayat her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Sonbaharla birlikte yaz tatili sonrasına, yeni döneme uyum için özellikle bütçe masrafları mümkünse önceden planlanabilir.

- Bu kış şu kitapları okuyacağım, şu projeye ağırlık vereceğim, spor yapacağım gibi hedefler koymak keyifli olabilir.

- Okulların açılmasıyla birlikte başlayacak olan okul hazırlıkları, alışveriş, çocukları yeni döneme hazırlama da Eylül ayının vazgeçilmez klasikleri arasında.

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