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Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için 9 adımda cildinizi sonbahara hazırlayın

Yaz aylarının sona ermesi ile birlikte gelen sonbahar ayları cilt bakımını da beraberinde getiriyor. 9 adımdaki cilt bakımının detayları haberimizde…

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:05
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Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için 9 adımda cildinizi sonbahara hazırlayın

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için 9 adımda cildinizi sonbahara hazırlayın
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Mynet’te yer alan habere göre; Yaz aylarının sona ermesi ile birlikte gelen sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte, “Peki cildinizi sonbahara nasıl hazırlayabilirsiniz?” Sorusu soruldu.

Bahsedilen adımları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak siz de cildinizi sonbahara hazırlayabilir; neme doymuş, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

Yaz aylarının bitmesiyle birlikte sonbahar aylarına hazırlık yapıldığı biliniyor. Sonbahar hazırlığı yaparken cildinizi de ihmal etmemeniz gerektiği vurgulandı.

Yaz aylarında uzun süreler sıcağa maruz kalmış olan cildinizi sonbahara hazırlamak için birtakım adımları eksiksiz bir şekilde takip etmeniz gerekiyor…

İŞTE 9 ADIMDA CİLT BAKIMI…

-Olmazsa olmaz: Cildinizi iyi bir temizleyici ile kirlerden arındırın

-Peeling ile ölü hücrelerden kurtulun

-Vücudumuzun temel ihtiyacı suyu ihmal etmeyin

- Cildinizi düzenli olarak nemlendirin

- Güneş koruyucunuzu yanınızdan ayırmayın

- Besleyici serumlar ve doğal yağlar ile cildinize canlılık katın

- Nem maskeleri ile cildiniz ihtiyacı olan neme kavuşsun

- Ne yediğiniz önemli: meyve ve sebze ağırlıklı beslenin

- Cildinizin de dinlenmeye ihtiyacı var: günde 8 saat uyuyun

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