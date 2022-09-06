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Sonbahar hastalıkları kapıya dayandı, ne yapmalı?

Eylül ayına girdik; mevsim geçişi ile birlikte gelen sonbahar hastalıkları, korunma ve tedavi yöntemleri nelerdir?. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:17
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 14:21
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Sonbahar hastalıkları başladı

Sonbahar hastalıkları kapıya dayandı, ne yapmalı?
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MENENJİT
Hastane yatışı ve sıkı takip gerektiren çok tehlikeli bir hastalık. Genelde damlacık enfeksiyonuyla bulaşan mikroorganizmalar; yeterli tedavi edilemediklerinde beyin zarı iltihabı olan menenjite yol açabiliyor. Verem menenjiti gibi birkaç istisnai durum dışında, genelde sakatlık bırakmadan geçebiliyor.

TONSİLLİT
Boğazın içinde sağ ve sol tarafta bademciklerin şişmesi, yutkunmada zorluk, boğaz ağrısı, boyun lenflerinde şişlik ile halsizlik yapabilen ve genelde bakteriyel kaynaklı bir hastalık

PNÖMONİ
Akciğer dokusunun genelde bakteriyel, seyrek olarak da viral ve kimyasal maddelerle oluşan, son derece tehlikeli enfeksiyonu olarak belirtiliyor. Ateş yüksekliği, öksürük, koyu renkli balgam, nefes darlığı, sırt-göğüs bölgesinde ağrı ile halsizlik sorunları yaşanıyor. Mutlaka yatak istirahati, bazı özel durumlarda hastane yatış ve uygun medikal tedavi gerekebiliyor.

NEZLE
Nezle hafif bir burun akıntısıyla başlıyor, nadiren ateş yüksekliği ve hafif öksürükle seyrediyor. Birçok virüs, damlacık enfeksiyonuyla bulaşarak nezle yapabiliyor. Yatak istirahati ve bol sıvı alımıyla kendiliğinden geçebiliyor.

GRİP
Üç ila yedi gün arasında yatağa mahkum eden, son derece bulaşıcı ve ağır seyreden bir hastalık. 39 derecenin üzerinde ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, tüm vücutta kas-eklem ağrıları ve kuru öksürükle seyrediyor. Covid 19’u da bu gruptan saymak kaçınılmaz oldu..

BRONŞİT
Ateş yüksekliği, halsizlik, vücut ağrısı olabiliyor. Asıl belirti; inatçı, üst üste gelen öksürük atakları. Bu öksürüğe balgam genelde eşlik etmiyor; bazen hırıltı, nefes darlığı da öksürükle birlikte olabiliyor. Çünkü tedavisi birbirinden tamamıyla farklı olan alerjik bronşit ile mikrobik bronşitin ayrımı yapılarak uygun bir şekilde tedavi edilmeleri gerekiyor.

ORTA KULAK İLTİHABI
Çocukluk çağında sık görülen orta kulak ve kulak zarının bakteriyel kökenli iltihaplanmasıdır. Yeterli derecede tedavi edilememesi; kronik otit, menenjit, kulak zarı yırtılması, sinüzit ve işitme azlığına neden oluyor.

ANJİN
Boğaz ağrısı, boğazda kuruma, yutkunmada zorlanma, ateş yüksekliği, üşüme, titreme, terleme, halsizlik ile seyreden, yüzde 75'i viral kaynaklı olan boğaz iltihabı.

SİNÜZİT
Alın orta hattı, elmacık kemikleri üzerinde ve göz çevresinde dolgunluk hissi, baş ağrısı, ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ile seyreden genelde bakteriyel kökenli olduğu için antibiyotik kullanımı gerektiren, baş bölgesindeki kemiklerin içindeki sinüs isimli boşlukların iltihabı hastalığı. Baş ağrısına, orta kulak iltihabına ve menenjite neden oluyor.
 

SONBAHAR HASTALIKLARINA YAKALANMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

DENGELİ VE YETERLİ BESLENMELİ
Vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminler yeterli olarak alınmazsa, vücut direnci düşer. Bu nedenle özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren C ve D vitamini, çinko ile demir eksikliği varsa bunları doğal yollardan gıdalarla takviye etmeyi ihmal etmeyin. D vitamininin yüzde 90'ı güneş ışınlarıyla, yüzde 10'u ise balık, karaciğer ve dalak gibi gıdalarla temin edilebiliyor. Kansızlık, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak sık tekrarlayan enfeksiyonlar yaptığı için kırmızı et, kuruyemiş, bezelye, bamya, ıspanak gibi gıdaları düzenli olarak yemeyi asla ihmal etmeyin.

HİJYEN VE AŞI
Riskli gruba giriyorsanız yılda bir kez eylül, ekim ya da kasım ayında olmak üzere grip aşısı, beş senede bir defa zatürre aşısı olmanız gerekiyor.

HER GÜN YÜRÜYÜŞ ŞART
Açık havada haftada dört gün bir saat veya her gün 40 dakika yürüyerek bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar.

MUTLAKA KALİTELİ UYKU

Günde altı-sekiz saatten az uyumamanız bağışıklık sisteminizin düzenli çalışması için çok ama çok önemli.

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