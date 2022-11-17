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Uzmanından korkutan akciğer kanseri açıklaması

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanserinin en hızlı yayılan kanser türü olduğunu belirterek “Akciğer kanserli hastaların yüzde 90’ı sigara içicisi” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:43
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Uzmanı açıkladı: Akciğer kanseri en hızlı yayılan kanser türü

Uzmanından korkutan akciğer kanseri açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Ölüme en çok sebep olan kanserlerden biri de akciğer kanseri. Özellikle sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı olmak üzere, radon gazı, ailede kanser olması, asbest, iyonizer radyasyon, kurşun, civa, arsenik, kimyasal ajanlara maruz kalma, hava kirliliği de başlıca nedenleri arasında gösterilebileceği bildirildi.

“Sigara içmeyen bir kişide akciğer kanseri gelişme riski yüzde 1’den az iken, yoğun içen birinde risk yüzde 30’a çıkmaktadır” diyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanserli hastaların yüzde 90’ı sigara içicisi olduğunu belirtti.

ERKEN EVREDE TANI KOYMAK ÇOK ÖNEMLİ

Erken evrede tanı koymanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, ''Dünyadaki nüfus artışı, çevre kirliliği, yanlış beslenme, yaşam süresi beklentisindeki artış, risk faktörlerine maruziyet artışı nedeniyle daha fazla kanser gelişeceği öngörülmektedir. Pandemi sürecinde kanser nedeniyle olabilecek şikâyetler ötelenmiş, tarama ve kontroller aksamıştır. Bu nedenle de önümüzdeki yıllarda kanser sayısında ve kanser sıklığında artış beklenmektedir. Erken evrede tanı koymak çok önemlidir. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk; Evre 1A’da iyi bir tedavi ile kurtulma şansı yüzde 90 iken, Evre 4B’de yüzde 5’ den az olduğunu belirtti. 2 haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam, geçmeyen göğüs ağrısı akciğer kanserinin bulgusu olabilir. Parmaklarda çomaklaşma, halsizlik, kilo kaybı, omuz ağrısı, ses kısıklığı, çabuk yorulma da olabilir. Erken dönemde bulgu verme olasılığı düşük olduğundan, akciğer kanseri gelişme riski yüksek olan kişilerin tarama programına alınması tavsiye edilmektedir. Bu amaçla riskli kişilere düşük doz bilgisayarlı tomografi çekilmektedir'' şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kocatürk, sözlerini şöyle devam etti:

“Akciğer kanseri farkındalığının artması için 3B’yi unutmayın;
Başlama: Tütün ve tütün ürünlerine başlamayın.
Bırak: Böyle bir alışkanlığınız varsa, isterseniz bırakabilirsiniz. İçmeyince ölmezsiniz ama devam ederseniz içtiğiniz her sigara ile ölüme daha çok yaklaşırsınız.
Başvur: 50 yaşın üzerinde ve 20 Paket/yıldan fazla içtiyseniz Akciğer Kanseri Tarama Programına katılmak için göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisi uzmanına başvurmalısınız.”

AKCİĞER KANSERİ İLE MÜCADELE

Akciğer kanseri ile mücadele psikolojiye dikkat çeken Prof. Dr. Kocatürk, “Hastalıkla mücadele etmenin ön koşulu, yenilgiyi kabul etmemektir. Kanserde psikolojik destek, son derece önemli ve hatta zaruridir. Depresyon ya da kaygı bozukluğu ile tek başınıza mücadele etmek zorunda da değilsiniz. Mutsuz hissediyorsanız ve tek başınıza duygu durumunuzu toparlayamıyorsanız profesyonel destek alabilirsiniz. Önemli bir diğer seçeneğiniz ise kanser destek mekanizmaları. Kanser destek gruplarına katılmanız psikolojik uyumlanma sürecinize olumlu etki edecektir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kocatürk, tanı ve tedaviye müteakip doktorun verdiği tüm talimatlara uymanın ve doktor randevularına aksatmadan katılım göstermenin son derece önemli olduğu vurgulandı.

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