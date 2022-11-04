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Bel fıtığından mucize kurtuluş

Şanlıurfa’da yaşayan, uzun süredir yürümekte güçlük çekip bel ağrısından şikâyet eden Mehmet Halit Tokdemir, mikrodiskektomi yöntemiyle gerçekleştirilen fıtık ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:10
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Uzmanı açıkladı. Bel fıtığından mucize kurtuluş

Bel fıtığından mucize kurtuluş
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İHA’nın haberine göre; Bel bölgesinde şiddetli ağrı ile hastaneye başvuran ve fıtık olduğu belirlenen Mehmet Halit Tokdemir'in yapılan değerlendirmelerin ardından mikro cerrahi yöntem ile ameliyat edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Hastanın onayı ile gerçekleştirilen başarılı operasyonda Tokdemir'in belindeki fıtık temizlendi. Sonrasında yürütülen tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Ameliyat sonrası ağrılarından kurtulduğunu dile getiren Mehmet Halit Tokdemir, “Şu an çok mutluyum. Çok rahat ağrısız bir şekilde yürüyebiliyorum. Doktorumun ellerine sağlık, sıkıntılarım bitti. Ameliyat olduktan 4 saat sonra yürümeye başladım. Daha rahat hareket etmeye başladım. Desteksiz kalkabiliyorum, yürüyebiliyorum. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum” ifadelerini kullandı.

“AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA KENDİSİNİ YÜRÜYEREK TABURCU OLDU”

Ortalama bir ömür yaşayan her insanın, hayatı boyunca omurgasına yaklaşık 5-6 milyon kez yüklenme yaptığını söyleyen Op. Dr. Hilmi Resul Karaörs, şu bilgileri paylaştı: “Eğilme, kalkma ve çömelme gibi hareketlerin hepsi yüklenme anlamına gelir. Yatma dışındaki tüm hareketlerde omurgaya yükleniriz. Bu nedenle tüm dünyada bel fıtığı sorunu yaşayan insanların sayısı oldukça fazladır. Başlangıçta dikkate alınmayan bel ağrısı karşısında genellikle ağrılarımız dayanılmaz oluncaya kadar doktora gitmez, kulaktan dolma tedavi yöntemleriyle hastalığımızı kendimiz tedavi etmeye çalışırız. Oysa ki günümüzde teknolojinin de yardımıyla geliştirilen teknikler sayesinde, bel fıtığının en ilerlemiş halleri dahi çok basit yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Biz de hastamızda bu yöntemi kullanarak ameliyattan bir gün sonra kendisini yürüyerek taburcu ettik.”

“YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM”

Gaziantep Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hilmi Resul Karaörs, “Hasta bize belinde şiddetli bir ağrı şikâyetiyle başvurdu, sol bacağında ağrı ve güçsüzlük olduğunu söyledi. Hastamızın belinde fıtık (sol ekstrude farlateral disk hernisi) tespit ettik, tedavi yöntemi olarak ise mikro cerrahi (intertransvers yaklaşımla mikrodiskektomi ameliyatı) yapma kararı aldık’’ diye konuştu.

Operasyonda görev yapan Op. Dr. Hilmi Resul Karaörs, bel ve boyun fıtıklarında kullanılan mikro cerrahi yöntemlerinin (mikrodiskektomi) ameliyat sonrasında büyük avantaj sağladığını belirterek “Boyun ve bel fıtığı ameliyatları bu yöntemle 1-2 cm cilt kesisi ile anatomik bütünlük çok az bozularak yapılır. Mikroskop ve mikro cerrahi aletleri kullanıldığı için sinir zedelenme ihtimali çok düşüktür. Ameliyat süreleri ortalama 1 saattir. Bu yöntemlerle tedavi edilen hastalar 1 gün hastanede tutulup evine gönderilebilmektedir. Hastamızın beline mikro cerrahi yöntemle arka taraftan müdahale edip oradaki fıtığı temizledik’’ şeklinde konuştu.

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