Uzmanı açıkladı. Çocukların uyku düzenini bozan etkenler

Kaliteli bir uyku hem bebekler hem de çocuklar için önemli olduğu bilinirken çocukların uyku düzenini bozan etkenler dikkat çekti.

Uzmanı açıkladı. Çocukların uyku düzenini bozan etkenler

CNN Türk'te yer alan habere göre; Kaliteli bir uyku hem bebekler hem de çocuklar için önemlidir. Ancak bazı etkenler var ki çocukların uyku düzenini bozabiliyor.

Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz konu hakkında önemli bilgiler verdi. Destekli uyumak bebeklerin uyku kalitesini düşüren en önemli sebeplerden biridir. Desteksiz bir uykuya geçiş bize kesintisiz gece uykularını ve kaliteli bir uyku düzenini getirir. Emerek, sallanarak, kucak desteği gibi desteklerle uyuyan çocuklar. Uykuya dalmak ve devam etmek için bu desteklere ihtiyaç duyarlar. Mesela emerek uyuyan bir çocuk uykunun hafiflediği süreçte ya da uyandığında uykuya dönmek için beslenmeye ihtiyacı olmasa bile yine meme desteğini bekler. Bu destekler sık uyanmaya, uykuya geçmede zorluklara sebep olur.

İŞTE ÇOCUKLARIN UYKU DÜZENİNİ BOZAN ETKENLER…

-Beslenme

-Gaz ve alerji-Fiziksel şartlar

-Travmatik yaşantılar

-Uyku aralıklarının takip edilmemesi

-Uyku rutinlerinin olmaması

-Uyku öncesi uyaranlar

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