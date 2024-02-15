Çocukların neden uyuyamadığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Çocukların neden uyuyamadığı ortaya çıktı
Çocuklarda uyku problemleri yaygın bir durum olduğu bilinirken çocukların neden uyuyamadığı ortaya çıktı.

Çocuklarda uyku problemleri yaygın bir durum olduğu biliniyor.

Hiperaktivite ile bağlantılı olan bu problemler, çocukların gelişimini etkileyebilir.

Çocukların her gece 11-13 saat arası uyumaları gerektiği belirtiliyor.

Araştırmalar, çocukların %40’ının hayatlarının bir evresinde uyku ile ilgili zorluklar çektiklerini gösteriyor.

Uyku gereksinimi, yeni doğanlarda 18, 1 yaşındakilerde 14, 5 yaşındakilerde 12, 6-7 yaşındakilerde 11, ergenlik başlangıcındakilerde ise 9 saat olarak biliniyor.

Bu sürelerin altında uyuyan çocuklarda, davranışsal, duygusal ve fiziksel sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Uyku kalitesi de önemli bir faktör. Bazı çocuklar gece uyanıp tekrar uyuyabilirken, bazıları uyumak için yardıma ihtiyaç duyuyor.

Bazı bebeklerin ise kendilerini rahatlatabilme yeteneği var.

Bu, bebeklerin yardımsız olarak uykuya geçebilmeleri anlamına geliyor.

Bu bebeklerin uyku düzenleri daha iyi olduğu görülüyor.

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