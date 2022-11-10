Uzmanından organ nakli ve bypass açıklaması

İHA’nın haberine göre; Böbrek nakilli 4 yaşındaki Önal Özdirim 'Altından bir şey çıkar' korkusuyla hep ertelediği kalp sorunlarını, bu defa es geçemedi.

4 damarının tıkalı olduğu belirlenen Özdirim, ameliyat masasına yatarken, Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Hastamız ameliyat öncesi kardiyoloji ve nefroloji uzmanlarımız tarafından da kontrolden geçirildi. Bu ekip çalışması sonunda hastamızın 4 damarını sorunsuz değiştirdik. Organ nakilli olmak bypass’a engel değil” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4.5 yıl makineye bağımlı bir hayat süren Özdirim’i, diyalizden kayınbiraderi Arkadaş Çakır (47) kurtardı. Özdirim, 2012 yılında kayınbiraderinden nakledilen böbrekle yeni bir hayata başladı. Ancak Özdirim’in aşırı kiloları yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye başladı. Özdirim nefes almakta zorlanırken bu sorunu kilolarına bağladı, doktora gitmekten kaçındı. Geçtiğimiz eylülde nefes darlığı yakınmalarına bir de ayaklarda şişme eklenince aile hekimine başvurmak zorunda kaldı. Yakınmaları sonucu yapılan tetkiklerde kalp enzimleri yüksek çıktı, aile hekimi mutlaka bir kardiyoloğun görüp değerlendirmesini istedi. Bunun üzerine Özdirim, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Özdirim’in 4 damarının tıkalı olduğu saptandı. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin başkanlığındaki ekip tarafından 4 damar bypass ameliyatı gerçekleştirildi.

“ORGAN NAKİLLİ OLMAK, KALP AMELİYATINA ENGEL DEĞİL”

Önal Özdirim gibi organ nakli ya da farklı büyük ameliyat geçiren pek çok hastanın, daha sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarında korkuya kapılıp, tedaviden uzak durduğunu belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Narin, “Hastalar daha önce yaşadıkları sağlık sorunları yüzünden bypass gibi büyük bir ameliyatı kaldıramayacaklarını düşünüyor. Bu korkuyla göz ardı ettikleri sağlık sorunları büyüyor, yaşam kaliteleri düşüyor. Oysa hastalar böyle bir ameliyat öncesinde, mevcut ek hastalıkları ve daha önce geçirdikleri operasyonların özelliğine göre, konusunda deneyimli farklı uzmanlar tarafından değerlendiriliyor, gerekli tedavileri düzenlendikten sonra kalp ameliyatına hazırlanıyorlar. Tıpkı böbrek nakilli hastamızda olduğu gibi. Hastanemizde aktif karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakli uygulanmasından dolayı, bu tarz hastalara destek veren, uzman hekim ve yardımcı sağlık personeli varlığı, bu hastaların kalp ameliyatları sonrası izlemlerinde ek kazanım sağlamakta. Sonuçta, organ nakilli olmak, kalp ameliyatına engel değil” dedi.

10 YIL ÖNCE NAKİL OLDU

6 Ekim’de gerçekleşen ameliyat sonrasında rahat nefes almaya ve yürümeye başladığını belirten Özdirim, “Yıllarca polikistik böbrek hastalığı nedeniyle doktor kontrolündeydim. Ardından diyaliz, nakil süreci yaşadım. Bu bende ciddi travmaya yol açtı. Bir yerim ağrısa hep kötü bir şey olacağı korkusu yaşıyor, doktora gitmeyi erteliyordum. Ama nefes alamaz, yürüyemez hale gelince, artık kaçacak halim kalmadı. Problemin kalple ilgili olduğu ortaya çıkınca soluğu Kent Hastanesi’nde aldım. Çünkü bir yıl önce amcamı Doç. Dr. Cüneyt Narin ameliyat etmişti, güvendiğim bir doktor vardı. Hemen Cüneyt hocamıza başvurdum. O bir yol haritası çizdi, önce Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afat Gafarova’nın kontrolünden geçtim. Anjiyo yapıldı ve 4 damarımın tıkalı olduğu belirlendi. Böbrek nakilli olduğum için bu kez Böbrek Nakli ekibinden nefroloji uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok tarafından gerekli tetkik ve muayeneler yapıldı. Cüneyt hoca da bu doktorlarımızla yaptığı değerlendirmelerin sonunda beni ameliyata aldı. Sonuç harika. Boşu boşuna korkup, sağlık sorunlarımı ertelemişim. Şimdi eşim ve çocuklarımla daha güzel bir hayat süreceğim, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.