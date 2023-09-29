Uzmanı açıkladı. Sağlıklı bir kalp için 5 öneri

Sağlıklı bir kalp için yapabileceklere değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alirıza Erbay, “Kalp sağlığınızı korumanın ilk adımı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmektir. Düşük yağlı, düşük tuzlu ve lif açısından zengin yiyecekleri tercih edin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet kalbinizi korur” sözlerini kullandı.

Kalbin insan sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Erbay, “Kalbimiz, hayatımızın en önemli organlarından biridir ve ona gereken önemi vermek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Bu özel günde, kalp sağlığınızı geliştirmeniz ve korumanız için 5 önemli öneriyi paylaşacağım. Bunlar; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara-alkolü bırakmak, stres yönetimi ve doktor kontrolleri” diye konuştu.

“KALP SAĞLIĞINI KORUMAK 5 ADIMDA MÜMKÜN”

Uzm. Dr. Erbay, kalp sağlığımızı korumak adına yapabileceklerimizi ve dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:

“Sağlıklı Beslenme: Kalp sağlığınızı korumanın ilk adımı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmektir. Düşük yağlı, düşük tuzlu ve lif açısından zengin yiyecekleri tercih edin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet kalbinizi korur. Düzenli egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, kalp sağlığını geliştirmenin önemli bir yoludur. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde yoğunlukta egzersiz yapmayı hedefleyin. Yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktiviteler, kalp sağlığınızı destekler. Sigara ve alkolü bırakın: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek, kalp sağlığını tehdit eden faktörlerdir. Bu alışkanlıklardan uzak durarak kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Stres yönetimi: Stres, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi teknikleri öğrenmek ve uygulamak, kalp sağlığınızı destekleyebilir. Meditasyon, yoga ve derin nefes alma egzersizleri bu konuda yardımcı olabilir. Doktor kontrolleri: Düzenli doktor kontrolleri, kalp sağlığınızı izlemek ve erken teşhislerle sorunları önlemek için önemlidir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyun ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmayın.”

Dünya Kalp Günü’nün önemine de dikkat çeken Erbay, “Dünya Kalp Günü, kalp sağlığının önemine vurgu yapmak için güzel bir fırsattır. Bu önerilere uyarak kalbinizi koruyabilir ve uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Unutmayın ki kalp sağlığı her yaşta önemlidir, bu yüzden bu önerilere her zaman dikkat etmek gereklidir. Kalp Günü'nü kutlayarak, sağlıklı bir geleceğe adım atmış olacaksınız” şeklinde konuştu.