Uzmanı burun dolgusuna karşı uyardı: Körlüğe neden olabilir

Uzmanı burun dolgusuna karşı uyararak burun dolgusunun körlüğe neden olabileceğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanı burun dolgusuna karşı uyardı: Körlüğe neden olabilir

Editör: Murat Öztürk

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özdemir, burun dolgusu yaptıranların görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Özdemir, “Burun dolguları, göze giden damarlarda bası ve tıkanıklığa yol açabiliyor. Bu durum dolgu yapıldıktan sonra, burun cildi üzerinde renk değişikliği ve görme kaybı şeklinde kendini gösteriyor. Dolayısıyla burun dolgusunun burun anatomisine hakim tecrübeli ellerde yapılması gerekiyor” sözlerini kullandı.

BURUN DOLGUSU NEDİR?

Tıp dilinde ameliyatsız rinoplasti olarak bilinen burun dolgusu işlemi, burundaki şekil bozukluklarını düzeltmek için kullanılır.

Özel dolgu maddelerinin (Hyaluronik Asit) burun deri altına iğne aracılığıyla enjekte edilmesi yöntemiyle uygulanır. Bu operasyon ile burundaki asimetriler ve burun kemerindeki çöküntüler düzeltilebilir.

BURUN DOLGUSU SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşlem sonrasında hastanın uyması gereken bazı tavsiyeler vardır. Operasyondan hemen sonra buruna dokunmak sakıncalıdır. İyileşme sürecinde ağır hareketlerden kaçınmak gerekir. Buruna zarar verebilecek sporlardan uzak durulmalıdır. Belli bir süre sıcak duş almak doğru değildir. Kahve, alkol ve kafein tüketmemek gerekir. Direkt güneş ışığına maruz kalınmamalıdır. Buhar odası, sauna gibi çok sıcak ve nemli ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Başarılı bir tedavi sonucu elde etmek için, doktorun önerdiği tarihte kontrol randevusuna gitmek ve bu randevuları aksatmamak büyük önem taşır.

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