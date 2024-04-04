Uzmanı diyabetin en önemli belirtisini açıkladı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, diyabetin yaygın belirtileri olarak susuzluk hissi, aşırı su tüketimi, sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma ve ağır vakalarda koma riskini vurguladı.

Dr. Tutal, modern yaşam tarzının hareketsizliği ve yüksek kalorili, şekerli gıdaların tüketiminin artmasıyla birlikte obezite ve diyabet oranlarının hızla yükseldiğine dikkat çekti.

Türkiye’de milyonlarca insanı etkileyen bu hastalığın, kan şekeri kontrolü ile yönetilebileceğini ve şeker düşürücü ilaçların düzenli kullanımının önemini belirtti.

Diyabetin, koroner arter hastalığı ve inme riskini artırdığını, kalp, damar, göz, böbrek ve sinirlerde hasara yol açabileceğini ifade eden Dr. Tutal, aktif bir yaşam tarzının ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguluyor. Özellikle ofis çalışanlarına düzenli egzersiz yapmalarını ve lifli gıdaları tercih etmelerini önerdi.

Dr. Tutal, diyabet tedavisinin hastalığın türüne göre değişiklik gösterdiğini belirtti.

Tip 1 diyabet hastaları için insülin tedavisi ve tıbbi beslenme tedavisinin önemini, Tip 2 diyabet hastaları için ise beslenme düzeninin yanı sıra insülin duyarlılığını artıran veya insülin salınımını artıran oral antidiyabetik ilaçların kullanımını önerdi.

Diyabetin kontrol altına alınmaması durumunda nöropati, nefropati ve retinopati gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.