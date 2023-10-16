Uzmanı kaliteli uykunun püf noktalarını açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Nöroloji Uzmanı kaliteli uykunun püf noktaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaliteli uykunun bağışıklık sisteminin sağlığı için büyük önem taşıdığını dile getiren Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen şunları belirtti:

“Bağışıklık sistemi ve uyku, birbirinden büyük ölçüde etkilenir. Sağlıklı bir uyku düzeni, bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sürdürmesi için destek oluşturur”

Uyku sırasında vücudun dinlendiğini, enerjisini koruduğunu; kan basıncını, kalp atış hızını, vücut ısısını ve solunumu yavaşlattığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen şu sözleri söyledi:

“Hafızanın düzenlenmesi, zihinsel işleyişin devamlılığının sağlanması ve fiziksel büyüme sürecinin devam ettirilmesi için uykudayken beynimiz aktiftir. Vücudunuzun ve beyninizin onarılmasını, yenilenmesini ve yeniden enerjisini toparlamasını sağlar. Günde en az 6-8 saat uyuyun. İyi uyku için tüyolar. Yeterli miktarda ve kaliteli uyku bağışıklığa destek olur.”

KALİTELİ UYKUNUN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, hastalıklara direnci artırır.

-Öğrenme becerisini artırır.

-Hafızayı kuvvetlendirir.

-Konsantrasyon gücünü artırır.

-Kötü kolesterolü azaltarak, kalp hastalıklarına karşı korur.

-Vücuttan zararlı toksin atılımını sağlar.