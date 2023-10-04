Uzmanı kanser riskini azaltmaya yardımcı olacak besinleri açıkladı

Kanser, genetik ve çevresel pek çok faktörün etkisi altında gelişen bir hastalıktır.

Yanlış ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları da bu faktörler arasında yer alır.

Dyt. Sena Çelik, “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kanser riskini düşürürken, yanlış beslenme alışkanlıkları kanser riskini yükseltebilir” diye konuştu.

Dyt. Çelik, kanser riskini azaltmaya yardımcı olacak besinleri şu şekilde sıraladı:

1. Renkli meyve ve sebzeler: C vitamini, beta-karoten gibi antioksidanlar ve lif açısından zengin olan renkli meyve ve sebzeler, kansere karşı koruyucu etki gösterirler. Özellikle ıspanak, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, portakal, mandalina gibi turunçgiller, havuç, domates, brokoli gibi sebzeler faydalıdır.

2. Tam tahıl ürünleri: Tam buğday, yulaf, esmer pirinç gibi tam tahıl ürünleri bol miktarda lif içerir ve sindirim sistemi sağlığını korur. Kolon kanseri riskini düşürebilirler.

3. Protein kaynakları: Yağ oranı düşük olan tavuk, hindi, balık, fasulye, nohut, mercimek gibi protein kaynakları tercih edilmelidir. Kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri yerine bu protein kaynakları daha sağlıklıdır.

4. Yağlar: Zeytinyağı, avokado, ceviz gibi sağlıklı yağlar ve yağlı balıklar (örneğin somon) gibi omega-3 yağ asitleri içeren yağlar alınmalıdır. Bu yağlar iltihaplanmayı önleyerek kanser riskini azaltabilirler.

5. Balık: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balıklar, meme, prostat ve kolon kanseri riskini düşürebilir.

6. Turunçgiller: Portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan özellik gösterirler.

7. Sarımsak ve soğan: Sarımsak ve soğan antioksidan özellikli bileşenler içerir ve kanser riskini düşürebilirler.“ Doymuş yağlar, kırmızı ve işlenmiş et ürünleri, fazla kilo, alkol tüketimi kanser riskini artırabilecek faktörlerdir.

Dyt. Çelik, “Doymuş yağ tüketimi meme, prostat ve kolon kanseri riskini yükseltebilir. Bu nedenle zeytinyağı, avokado ve balık gibi sağlıklı yağları seçmek gerekir. Ayrıca kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi kolon kanseri riskini yükseltebilir. Bu nedenle bu tür etleri azaltmak veya daha sağlıklı protein kaynaklarına yönelmek gerekir. Bunun yanında fazla kilo ve obezite de birçok kanser türü ile bağlantılıdır. Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak kilo kontrolünü sağlayabilir ve kanser riskini düşürebilir. Ayrıca aşırı alkol tüketimi de ağız, boğaz, yemek borusu, karaciğer ve meme kanseri riskini artırabilir. Alkol tüketimini azaltmak veya bırakmak kanser riskini düşürebilir.” dedi.

KANSER HASTALARI BU BESİNLERE DİKKAT

Kanserli hastaların işlenmiş gıdalardan, fast-food ürünlerden, cipslerden uzak durması gerektiğini vurgulayan Dyt. Çelik, “Şekerli besinler ve içecekler kan şekerini hızla yükselterek kanser hücrelerinin büyümesine yardımcı olabilir. Bu nedenle rafine şeker içeren ürünlerden kaçınmalı ve şekerli içeceklerden uzak durmalıdır. Alkol, yüksek tuzlu gıdalar, trans yağlardan da kaçınmalıdır. Ayrıca bazı kanser türlerinde süt ve süt ürünleri laktoz intoleransına neden olabilir. Bu durumda süt ve süt ürünleri yerine alternatif sütler (badem sütü, soya sütü) veya laktozsuz ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca kafein içeren içecekler bazı kanser türlerinde fazla tüketilmemelidir. Kanserli hastaların beslenme ihtiyaçları genel sağlık durumlarına ve tedavi planlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle bir onkolog veya beslenme uzmanı ile görüşerek kişiye özel bir beslenme planı oluşturmak en doğrusu olacaktır. Ayrıca yeterli beslenme ve vücut ağırlığını koruma veya artırma önemlidir, çünkü kanser tedavisi sırasında kilo kaybı ve beslenme problemleri sık karşılaşılan sorunlardır” diye belirtti.