Uzmanı kızamıktan korunmanın en etkili yöntemini açıkladı

Dr. Çakır, “Kızamıktan korunmada en etkili yöntem aşı yaptırmak” diyerek uyardı.

Uzmanı kızamıktan korunmanın en etkili yöntemini açıkladı

Kızamık vakalarının son dönemde artış gösterdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mert Çakır, salgından nasıl korunabileceğin konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kızamık vakalarının artışına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mert Çakır, “Kızamıkta en koruyucu yöntem aşı olduğu için, kızamıktan korunabilmenin öncelikli yolu kızamık aşısı olmaktır. Bununla birlikte kişisel hijyen, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske kullanımı alınabilecek önlemler arasında yer alır” sözlerini kullandı.

Kızamığın nasıl bulaşabileceğine değinen Uzm. Dr. Çakır, “Kızamık öksürük, hapşırma veya enfekte bir kişiyle doğrudan temas sonucunda havada asılı kalan damlacıkların solunmasıyla bulaşır” şeklinde konuştu.

“BURUN AKINTISI VE GÖZLERDE KIZARIKLIK GÖRÜLEBİLİR”

Uzm. Dr. Mert Çakır, kızamıkta görülebilecek belirtileri, “1-3. günler arası hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur. 4-8. günler arası yüksek ateş (39o -40oC), karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir. Göz iltihabı (konjonktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır” ifadelerini kullandı.

“15 AYLIK ÇOCUKLARA TEK DOZ UYGULANIR”

Kızamık aşısının 15 aylık çocuklara tek doz uygulandığının altını çizen Uzm. Dr. Çakır, “Beslenme veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan çocuklarda 6 ay sonra bir destek dozu daha yapılır. Salgın dönemlerinde 9 aylıktan büyük tüm çocuklara aşı uygulanabilir. Bu takdirde 15 ay tamamlanınca bir destek dozu daha yapılır” diye konuştu.

“KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ”

Kızamıktan korunma yollarından bahseden Uzm. Dr. Çakır, “Kızamıkta en koruyucu yöntem aşı olduğu için, kızamıktan korunabilmenin öncelikli yolu kızamık aşısı olmaktır. Bununla birlikte kişisel hijyen, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske kullanımı alınabilecek önlemler arasında yer alır’’ şeklinde konuştu.

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
Arda Güler tutuklandı! Transfer bu görüntülerle hatırlanacak Spor
Arda Güler tutuklandı! Transfer bu görüntülerle hatırlanacak
Pes dedirten olay: Peşine takıldığı ambulansa arkadan çarptı Güncel
Pes dedirten olay: Peşine takıldığı ambulansa arkadan çarptı
Sedat Kaya Bebek yüzlü çocuk Arda Güler’in inanılmaz başarı öyküsünü yazdı Spor
Sedat Kaya Bebek yüzlü çocuk Arda Güler’in inanılmaz başarı öyküsünü yazdı
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi Dünya
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi
Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşında. Dedesinin kopyası Magazin
Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 3 yaşında. Dedesinin kopyası
Fenerbahçe Arda Güler için veda mesajı yayınladı Spor
Fenerbahçe Arda Güler için veda mesajı yayınladı