Uzmanı o kanser türüyle ilgili kritik açıklama

İHA’nın haberine göre; Halk arasında kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolorektal kanserinin hem kadın hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu söyleyen Dr. Eşşe Çelik, “Birçok hastalıkta olduğu gibi kolorektal kanserlerde de hastalığın seyrini belirleyen en önemli etmen erken teşhistir” sözlerini kullandı.

Kolorektal kanserin Türkiye'de yaygın görülen bir kanser türü olduğunu belirten Çelik, “Dünya çapında bir yıl içerisinde 1.9 milyon yeni kolorektal kanser vakası ve 935 bin kolorektal kanser kaynaklı ölüm vakası tespit edilmiştir. Türkiye Birleşik Veri Tabanına göre, ülkemizde bu kanser türleri hem erkeklerde hem de kadınlarda 3. sırada yer almaktadır. ” dedi.

Kanser taramalarının zamanında yapılmasına da vurgu yapan Dr. Çelik “Erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olan kolorektal kanserde tarama programlarının uygulanması ile söz konusu hastalığın morbidite ve mortalitesi üzerinde çok olumlu kazanımlar sağlandığı yapılan birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Kolorektal kanserlerin taranmasındaki temel heedef; ülke çapında oluşturulan ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede iken tespit etmek, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek yoluyla invazif kanser sıklığı ile buna bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Bu yolla muhtemel karmaşık ve pahalı tedavi ihtiyaçlarının de önlenmesi hedeflenmektedir. Gerek yaşam kalitesini arttırdığı gerekse yaşam süresini uzattığı bilindiğinden, KRK tarama programı Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen kanser tarama programları içerisinde yer almaktadır. ” şeklinde konuştu.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, ülkemizde Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenerek uygulamaya konulmuştur diyerek vatandaşları 2 yılda bir ücretsiz tarama testine davet etti. Çelik, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkek nüfusa Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı olarak faaliyet göstermekte olan; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır”dedi.

