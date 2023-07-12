Uzmanı tedavisini anlattı: Aşırı terleme sorun olmaktan çıkıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Vücuttaki ısı dengesini sağlayan terleme özellikle yaz aylarında daha da artarak sosyal hayatı oldukça olumsuz etkiliyor.

Sosyal hayatı ve psikolojiyi ciddi anlamda olumsuz etkileyen aşırı terlemenin tedavisinin mümkün olduğunu kaydeden Doç. Dr. Orhan Yücel, “Bir hastalığa bağlı olarak terleme şikayeti varsa bu hastalıklar tedavi edildiğinde sorunu çözebiliriz. Özellikle el, ayak, yüz, koltuk altı terlemeleri ve yüz kızarması şikayetinin çözümsüz olmadığı bilinmeli. Etkili ve kalıcı bir tedavi alternatifi var” sözlerini kullandı.

Yücel, el, ayak, yüz, koltuk altı gibi bölgelerde görülen, sosyal hayatı etkileyecek boyutta yaşanan terlemelerin kesinlikle tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

“ERKEN MÜDAHALE EDİLMELİ”

Yapılan tedavilerde yaş sınırının olmadığını da hatırlatan Yücel, “Cerrahi tedavi uygulanan bölgesel terleme şikâyetlerinde önceden ergenlik çağın aşılması, hastanın 20’li yaşlara geldiğinde bu tedavinin uygulanması daha uygun görülüyordu. Bunun sebebi ise yaşanan bu terleme durumunun bazı hastalarda yaş aldıkça düzelebilme ihtimali olarak gösteriliyordu. Ancak günümüzde hayat çok hızlı, yaşam alanları daraldı. Terleme durumu insanlara yük olmaya başladı. Elleri terleyen hastalar hiçbir yere dokunmak istemeyebiliyor. Yaşam bu kişiler için çok daha güç hale geliyor. Sosyal hayatları ve psikolojileri ciddi oranda etkileniyor. Artık hayatımızda dokunmatik telefonlar, bilgisayarlar var. Hiç olmadığımız kadar bilimle, yazma ve çizmeyle iç içeyiz. Bu nedenle aşırı terleme sorunu yaşayan bireylere çok daha erken müdahale etmeliyiz” şeklinde konuştu.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT UYARISI

Aşırı terlemesi olan kişilerin özellikle yaz aylarında su tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Yücel, ”Aksi takdirde metabolizmanın bozulması, böbrek taşının oluşumu gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Vücudun birçok boşaltım sistemi var. Terleme de bunlardan biridir. Vücutta üretmiş olduğumuz atıkları terleme yoluyla atarız. Ayrıca terlemeyle birlikte vücuttan aşırı su atılacağından normal bir insanın tüketmesi gereken miktardan biraz daha fazla su tüketilebilir. Normalde 2-2,5 litre su tüketen biri aşırı terleme yaşıyorsa günlük su tüketimini 3-3,5 litreye çıkarabilir” dedi.

AŞIRI TERLEME NEDİR?

Terleme vücudun ısı kontrolünü yapmak için meydana gelen fizyolojik bir olaydır. Aşırı terleme (hiperhidroz) ise çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumudur. Hiperhidrozu olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine gerek yoktur. Hatta oturdukları yerde ellerinden ter damlayabilir. Hastalık, primer, bir ilaç yada tıbbi bir duruma bağlı olarak gelişebilir. Bölgesel aşırı terleme özellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve daha nadir olarak baş-boyun bölgesinde olan terlemedir.

Yemek yerken terleme, Frey sendromu denilen durumda görülür. Yaygın hiperhidroz; hormonal, nörolojik, enfeksiyonel sebeplerle ya da kalp damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, ilaç ve zehirlenme nedenleriyle meydana gelebilir.

Bölgesel aşırı terleme, diğer terleme rahatsızlıklarına oranla daha sık görülür. Nedeni tam anlamıyla bilinmemekle birlikte sinir sisteminin uygunsuz çalışması, hastalığın temel nedeni olarak görülmektedir.

Terleme vücudun ısı kontrolünü yapmak için meydana gelen fizyolojik bir olaydır. Aşırı terleme (hiperhidroz) ise çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumudur. Hiperhidrozu olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine gerek yoktur. Hatta oturdukları yerde ellerinden ter damlayabilir. Hastalık, primer, bir ilaç yada tıbbi bir duruma bağlı olarak gelişebilir. Bölgesel aşırı terleme özellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve daha nadir olarak baş-boyun bölgesinde olan terlemedir.

Yemek yerken terleme, Frey sendromu denilen durumda görülür. Yaygın hiperhidroz; hormonal, nörolojik, enfeksiyonel sebeplerle ya da kalp damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, ilaç ve zehirlenme nedenleriyle meydana gelebilir.

Bölgesel aşırı terleme, diğer terleme rahatsızlıklarına oranla daha sık görülür. Nedeni tam anlamıyla bilinmemekle birlikte sinir sisteminin uygunsuz çalışması, hastalığın temel nedeni olarak görülmektedir.

AŞIRI TERLEME BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Haftada en az bir terleme atağının olması

-Terlemenin simetrik olması

-Hayat kalitesini bozması

-25 yaşından önce ortaya çıkmış olması

-Aile öyküsü olması

-Uykuda terleme olmaması