Uzmanı “trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla” diyerek ölümcül hastalığı açıkladı

Prof. Dr. Cihangir Akyol, 2022 yılında Türkiye'de kalın bağırsak kanserinden 11 bin 698 kişinin öldüğünü, bu sayının trafik kazalarında ölenlerin iki katından fazla olduğunu belirtti.

Akyol, kalın bağırsak kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada arttığını, 2022 yılında 2 milyondan fazla yeni vakanın ortaya çıktığını söyledi.

Akyol, kalın bağırsak kanserinin oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra, yanlış beslenme, obezite, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol gibi çevresel faktörlerin de etkili olduğunu vurguladı.

Akyol, kalın bağırsak kanserinin erken teşhis edilmesi ve önlenmesi için tarama testlerinin önemine dikkat çekerek, 45 yaş üstü herkesin bu testlere katılmasını tavsiye etti.

Akyol, kalın bağırsak kanserinin tedavisinde de cerrahi ve kemoterapi gibi yöntemlerin geliştiğini, ancak hastalığa yakalanmamak için önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.