Uzmanından korkutan kanser açıklaması

Kaynak: DHA
Uzmanından korkutan kanser açıklaması
Uzmanı, “Kanser vakaları giderek artıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle kanserle ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Yamaç, “Kanser, toplumda giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu olarak tüm dünyanın gündemindedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) yürüttüğü çalışmalar, kanser vakalarının artmaya devam ettiğini ve bunun küresel bir kaygı yarattığını göstermektedir. Erken teşhis, kanserle mücadelede hayati önem taşımaktadır. Güvenilir hastanelerde yapılacak kapsamlı taramalar sayesinde kanser erken evrede teşhis edilebilir ve tedavi edilebilir” dedi.

Prof. Dr. Yamaç, herkesin sağlık kuruluşlarının tavsiye ettiği tarama programlarına uygun olarak düzenli olarak muayene ve test yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yamaç, “Kanser, vücudun herhangi bir bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Erken tanı, bu değişimin hastalığın başladığı yerde saptanması anlamına gelmektedir. Hastalık yayılmadan önce yakalanırsa, uygulanacak tedaviler daha etkili olmaktadır. Kişinin kendi vücudunda hissettiği değişimleri veya şikayetleri vakit kaybetmeden doktoruna bildirmesi çok önemlidir. Ayrıca kadınların 40 yaşından sonra meme muayenelerini ve yıllık jinekolojik muayenelerini, erkeklerin 50 yaşından sonra prostat muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Özellikle aile öyküsünde mide bağırsak sistemi tümörü olanlar, 50 yaşından itibaren mide bağırsak sistemi kanserleri için gastroenteroloji uzmanlarına danışmalıdır. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Güvendiğiniz hastanelerde tam kapsamlı taramalar ile erken teşhis ve tedavi mümkündür” şeklinde konuştu.

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