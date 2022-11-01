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Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı

Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, astımı, mide ve bağırsak ülseri olanların tarçın tüketmemesi gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:29
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Uzmanı uyardı: Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın

Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı
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İHA’nın haberine göre; Ülkemizde özellikle kış aylarının gelmesiyle grip ve nezle gibi hastalıklara karşı kullanımı sıkça artan tarçın, doğru türü ve kullanımı sağlanmadığında insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Cassia ve Seylan olarak 2 ayrı çeşitte tezgâhlardaki yerini alan tarçın yanlış tüketildiğinde ise şifa yerine zehir dağıtabiliyor. Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, gebeler, kalp ve diyabet hastalarının tarçını kullanmadan önce doktora başvurması gerektiğini ifade etti.

“KAN ŞEKERİ VE KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ VARDIR"

Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, tarçının kan şekeri ile kolesterol düşürücü etkisinin olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

“Tarçın, uzun yıllardır aromasıyla bitki çaylarında, yemeklerde, tatlılarda mutfağımızda kabuğu ve toz hali kullanılan bir bitkidir. Tarçın üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki kan şekeri ve kolesterol düşürücü etkisi vardır. Vücutta insülin hormonunun kullanımını artırır. Tokluk süresini uzatır. Bu özelliği zayıflama diyetlerinde olan, insülin direnci olan bireyler için önemlidir. Aynı zamanda antibakteriyel olan tarçının mevsim geçişlerinde, havaların soğumasıyla artan soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarda da kullanımı artar. Ancak her bitkide olduğu gibi tüketeceğimiz bitkinin nereden alındığı, kullanım şekli ve günlük alım miktarı etkisini doğru alabilmek için önemlidir”

“TARÇINI SUYA AKŞAMDAN EKLEYİP SABAH TÜKETMEK DOĞRU BİR KULLANIM DEĞİLDİR"

Arslan, tarçını nasıl tüketeceğimize değinerek, “Tarçın kullanımına baktığımızdaysa günlük 1 bardak kaynar suya en fazla 1 çay kaşığı, 5 gram toz tarçın eklenebilir ya da 1 kabuk tarçın eklenip 3-4 dakika demlenebilir. Böylece çayı hazırlanmış olur. Tarçını suya akşamdan ekleyip sabah tüketmek doğru bir kullanım değildir. Soğuk suda 30 dakika bekletilip tüketilebilir. Gebeler, kalp ve diyabet hastaları kullanımı için hekimine danışmalı. Astımı, mide ve bağırsak ülseri ve tarçın alerjisi olan bireyler ise tarçın kullanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“TARÇINDAKİ KUMARİN KANIN PIHTILAŞMASINI ÖNLEYEN ORGANİK BİR BİLEŞİKTİR”

Arslan, Tarçındaki Kumarin kanın pıhtılaşmasını önleyen organik bir bileşik olduğunu söyleyerek, “Tarçının toz ya da kabuk hali kuru, serin yerde muhafaza edilerek saklanmalı. Tarçın türlerinden Cassia (Çin) ve Seylan (Gerçek) tarçın olarak 2 başlık altında bahsetmek mümkün. Cassia tarçın, marketlerde sıkça gördüğümüz dış kabukları kalın ve ortasında boşluk olan tarçındır. Seylan tarçınına göre daha fazla Kumarin içerir. Kumarin kanın pıhtılaşmasını önleyen organik bir bileşiktir. Ancak bizim önerdiğimiz ve potansiyel olarak daha faydalı tarçın ise Seylan tarçındır. Seylan tarçının Kumarin içeriği düşüktür, bu güvenli kullanılabilirliğini artırır. Seylan tarçını ayırt edebileceğimiz özellikleri de vardır. Seylan tarçının rengi daha açık bir kahverengidir, tadı hafiftir, iç kısmında yumuşak katmanlar ve kıvrımlar vardır, boş değildir. Satın alınırken bu özellikler aranmalıdır” dedi.

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