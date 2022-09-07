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Batı Nil Virüsünün 4 belirtisine dikkat. Uzmanı uyardı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Batı Nil Virüsü ile ilgili bilgi vererek, uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:36
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Uzmanı uyardı. Batı Nil Virüsünün 4 belirtisine dikkat

Batı Nil Virüsünün 4 belirtisine dikkat. Uzmanı uyardı
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İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, virüsün taşıyıcısı olan culex türü sivrisineğin Türkiye’de de olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Dünyada her yıl milyonlarca insan, sivrisineklerin taşıdığı hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybediyor. Sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir tür viral enfeksiyon olan Batı Nil Virüsü hastalığı da günden güne yaygınlaşıyor. Enfekte olanlarda kuluçka süresi 2-14 gün arasında değişirken, henüz aşı ya da ilacı bulunmayan bu hastalıktan korunmak için önlem almak gerekiyor. Batı Nil Virüsü insanlarda enfeksiyona yol açmaktadır. Ana konağı vahşi kuşlar olan Batı Nil Virüsü insanlara en sık ‘Culex’ cinsi sivrisineklerin ısırması ile bulaşmaktadır. Hastalık kişiden kişiye bulaşmamaktadır. Daha nadir olarak da kan transfüzyonu ve organ nakli ile bulaşmaktadır. Doğum sırasında anneden bebeğe de geçtiği bilinmektedir. Geçmişte dünya çapında büyük salgınlara neden olan virüsü taşıyan culex türü sivrisinekler ülkemizde de görülmektedir”

“LENF BEZLERİNİN AŞIRI ŞEKİLDE ŞİŞMESİ GİBİ SEMPTOMLAR DA BULUNMAKTADIR”

Ayşegül Ulu Kılıç, virüsün belirtisinin çoğunlukla baş ağrısı olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Hastalığın kuluçka süresi yaklaşık olarak 2-15 gün arasında sürmektedir. Enfeksiyon, kuluçka süresinin ardından farklı klinik tablolar görülebilir. Bazı vakalarda hiçbir belirti görülmezken, bazıları yatarak tedavi gerektirecek ve hatta ölüme yol açacak kadar ciddi seyirli olabilir. Belirtiler şöyle sıralanabilir, Batı Nil Virüsü’ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısıdır. Çoğunlukla grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan belirtileri arasında sırt ağrısı sık görülmektedir. Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kaslarda güçsüzlük önemli belirtiler arasındadır. Mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomlar da bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“FELÇ VAKALARINDA YÜZDE 10 İLE YÜZDE 50 ARASINDA YER ALIR”

Kılıç, virüsü kapanların yüzde 80’inde belirti olmadığını söyleyerek, “Batı Nil Virüsü ile enfekte olan kişilerde hastalığın yüzde 80 oranında belirti vermediği söylenebilir. Hastalığın varlığına dair belirti gösteren yüzde 20’lik dilimde yer alan semptomatik vakaların yüzde 90’ında ise Batı Nil Ateşi olarak bilinen yüksek ateş görülmektedir. Sinir sistemi tutulumu ise toplam semptomatik vakaların yüzde 1’inde görülür. Batı Nil Virüsü’ne bağlı olarak görülen sinir sistemi tutulumu sonucunda Batı Nil Nöro İnvaziv Hastalık (BNNI) olarak tanımlanan hastalık gelişmektedir. BNNI’nın yaklaşık yüzde 65’i ensefalit ( beyin iltihabı), yüzde 30’u menenjit ve geriye kalan yüzde 5’lik kesim ise akut flask paralizi olarak tanımlanan felç türü ile seyreder. Tüm Batı Nil Virüsü vakalarının yüzde 1’i menenjit, ensefalit ve felç ile sonuçlanmaktadır. Ensefalit ile sonuçlanan vakaların ise yaklaşık yüzde 20’si hayatını kaybederken, bu oran felç vakalarında yüzde 10 ile yüzde 50 arasında yer alır” dedi.

Virüsün aşı ve ilacı olmadığı için tedavi kısmının çok önemli olduğunu söyleyen Kılıç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde 2010 yılından Kasım 2021’e kadar olan sürede 107 hasta bildirimi yapılmıştır, bunların 15’i ölümle sonuçlanmıştır. Geçtiğimiz haftaki güncellemeden bu yana ve 31 Ağustos 2022 itibariyle, Avrupa Birliği ülkelerinde 45 kişinin enfekte olduğu belirlendi. Bu enfeksiyonlara bağlı 5 ölüm bildirdi. Yunanistan’da 34, Romanya’da 10 ve Macaristan’da 1 vaka görüldü. Ayrıca Sırbistan’da da 24 vaka görülürken, Amerika’da 23 Ağustos 2022 itibariyle, toplam 98 Batı Nil Virüsü hastalığı vakası CDC’ye bildirildi. Bunların 66’sı nöroinvaziv hastalık (menenjit veya ensefalit gibi) ve 32’si nöroinvaziv olmayan hastalık olarak sınıflandırılmıştır. Hastalığın teşhisi için klinik belirti ve bulguların durumuna göre kan testi ve omurilik sıvısı ile test yapılır. Batı Nil enfeksiyonuna karşı vücudun bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar laboratuvar ortamında saptandıktan sonra kesin teşhis konulur. Bu hastalık için henüz geliştirilmiş bir aşı ya da ilaçlı tedavi uygulaması bulunmamaktadır. Hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve belirtilerin etkisini azaltmak için farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Ancak nörolojik hastalık nedeniyle hayati kayıplar ileri yaştaki kişilerde daha fazla olmaktadır.”

“RİSKLİ BÖLGELERE YAPILAN SEYAHATLER ÖNCESİNDE, HASTALIK SALGINLARINI KONTROL ETMEK VE BÖCEK KOVUCU İLAÇLAR KULLANMAK GEREKİR”

Virüs vakalarının genelde sineklerin çok olduğu mevsimde görüldüğünü ve bu nedenle de ilaçlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, “Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, insanlara en çok enfekte sivrisinek ısırmasıyla bulaşmaktadır. Vakalar genellikle yaz aylarında çoğalan ve sonbaharda da yaşamaya devam eden sivrisineklerin çok olduğu mevsimlerde ortaya çıkar. Sivrisinek ısırıklarından korunmak ve ilaçlama son derece önemlidir. Sivrisineklerin geceleri beslendiği göz önünde bulundurularak, riskli bölgelerde uzun kollu kıyafetler giyilmeli. Kapı ve pencereler sineklik olmadan uzun süre açılmamalıdır. Bunun yerine ortam ısısını ayarlamak için klima kullanılabilir. Sulak alanlardan uzak durmak, sivrisinek ısırıklarını engellemek için etkin bir yöntemdir. Ayrıca riskli bölgelere yapılan seyahatler öncesinde, hastalık salgınlarını kontrol etmek ve böcek kovucu ilaçlar kullanmak gerekir” dedi.

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