Uzmanı uyardı. Ramazan’da verilen kiloları bayramda geri almamak için dikkat

İHA’nın haberine göre; Diyetisyen Cemre Balkan, Ramazan ayında verilen kiloların bayramda geri alınmaması için uyarılarda bulundu. Balkan, ufak ara öğünlerin metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

“HAMUR İŞİ VE ŞERBETLİ TATLILARDA PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN"

Bayramda artacak tatlı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Balkan şunları söyledi:

“Çikolata, lokum, şeker, baklavalar; bayramın vazgeçilmez imkanları. Bir tane deyip geçmemek lazım. Şekerli, yağlı gıdalar fazla oranda kalori içererek yağlanmaya sebebiyet verebilirler. Hamur işi, şerbetli tatlılarda porsiyon kısıtlamaya çalışın veya sütlü tatlıları tercih edin. Çikolata, lokum yerine meyveleri de ikramlık olarak sunabilirsiniz. Gün boyu çay, kahve ikramları oldukça fazla olabilir. Fazla miktarda kafein alımı çarpıntı yapabileceğinden dolayı çay, kahve tüketimini sınırlandırmanızda fayda var. Yine Ramazan ayı boyunca su tüketiminizde azalma da olabiliyor. O sebeple bayramda sıvı tüketimini unutmayın. 2-2,5 litre su için. Şekerli içecek ikramları yerine az şekerli limonata, komposto-hoşaf, ayran, maden suyu gibi içecekleri ikram edebilir. Yine Ramazan ile birlikte azalan öğün sayımız ile birlikte fiziksel aktivitelerde de azalma olabiliyor. Metabolizma hızınıza en iyi gelecek şeylerden birisi kesinlikle fiziksel egzersiz. Bayramı bol hareketli geçirmeye çalışın, 45-60 dakikalık yürüyüşler yapın, aldığınız kaloriyi dengelemek adına da çok yardımcı olacak”

“DİYETTE EN ÖNEMLİ ŞEYLERDEN BİRİSİ DE...”

Az yemek yemeyi sağlayacak yöntemlerden bahseden Diyetisyen Cemre Balkan, “Öğün sayınızı günde 3-4 öğüne çıkartabilirsiniz. Ufak ara öğünler metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Üstelik ara öğün yaptıktan sonra gideceğiniz bir davet yemeği, tok olmanızı sağlayarak daha az yemenize yardımcı olabilir. Hangi öğünde daha fazla yiyeceğinize karar verin. Diyette en önemli şeylerden birisi de kesinlikle dengelemek. Sabah bir kahvaltıya gidecek iseniz akşamı daha hafif sebze ağırlıklı geçirebilirsiniz. Akşam bir yemeğe davetli iseniz de sabah kahvaltınızı yoğurt, süt, yulaf, meyve kasesi gibi daha hafif geçirebilirsiniz. Gün içerisinde sebze-meyve tüketmeyi unutmayın. Ramazan ayında azalan öğün sayımızla birlikte günlük lif alımımızda azalıyor. Özellikle ana öğünlerinize çiğ sebze / salata eklemek sizi daha fazla tok tutacak, kabızlık problemine de iyi gelecektir” dedi.