25 yıllık baklavacı baklava fiyatlarına isyan etti: Bir kilo baklavanın en ucuzu 100 lira

Bayrama 2 gün kala Edirneli bir baklavacı zamlanan baklava fiyatlarına tepki gösterdi.

25 yıllık baklavacı baklava fiyatlarına isyan etti: Bir kilo baklavanın en ucuzu 100 lira

Derinleşen ekonomik krizde her şeyin fiyatı aldı başını gitti. Türk Lirası'nın günden güne değer kaybetmesine vatandaşlar isyan ediyor. Enflasyon altında ezilmeye ve geçim mücadelesi vermeye çalışan vatandaşın asgari ücret cebine girmeden eriyip gidiyor.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Ramazan Bayramı öncesinde baklavacılar da, sipariş alamamaktan dert yandı.

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Edirne Çilingirler Çarşısı'ndaki baklavacı İbrahim Halil Özer, "25 senedir buradayım, ben böyle berbat bir iş görmedim. Bir kilo baklava, en ucuzu 100 lira. Bir kilogram cevizli baklava 100 lira, fıstıklı baklava 200 lira, fıstık sarması 300 lira, ev baklavası 180 lira" diye konuştu.

Halil Özer, kentte yerli halkın alım gücü olmadığı için baklava alamadığını kur farkından dolayı Bulgaristan’dan kente alışveriş yapmaya gelen turistlerin baklava aldıklarını söyledi.

"ŞU ANDA DAHA SİPARİŞ ALAMADIK"

İbrahim Halil Özer, şunları söyledi:

"25 senedir buradayım, ben böyle berbat bir iş görmedim. Neden, ekonomi çökük. İnsanların alım gücü yok. Bir kilo baklava, en ucuzu 100 lira. Türkler onu bile alamıyor. Yabancılar gelmediği sürece bizim işler olmuyor. Şu anda zor durumdayız. Baklava fiyatları biraz arttı ama biz zam yapmadık. 120-130 lira olması gerekiyor ama biz 100 liradan satıyoruz.

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Bir kilogram cevizli baklava 100 lira, fıstıklı baklava 200 lira, fıstık sarması 300 lira, ev baklavası 180 lira, midye 220 lira. Geçen bayram pandemi vardı pek fazla yoktu ama iki sene önce vardı. Şu anda daha sipariş alamadık."

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