Uzmanı uyardı. Yazın mantar hastalıklarına dikkat

İHA’nın haberine göre; Uzm. Dr. Ali Yaşar, mantar hastalığının ayaklar başta olmak üzere saç ve tırnaklarda da görülebilen bulaşıcı mikropların oluşturduğu enfeksiyonlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Mantar hastalığının başlıca nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler veren Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Ali Yaşar, mantar enfeksiyonun yaz aylarının gelmesiyle beraber artış gösterdiğini belirtti.

Dr. Ali Yaşar, “Havaların ısınmasıyla birlikte ciltte oluşan terleme nedeniyle mantar enfeksiyonları yaz aylarında daha fazla görülmektedir. Özellikle ayaklarda mantar şikayetlerini daha çok görüyoruz. Ayak mantarı ayakta kaşıntı, kızarıklık, deri soyulması ve şişlik gibi belirtiler vermektedir. Mantar enfeksiyonları bulaşıcı olduğu için ortak kullanım alanlarında özellikle çok dikkat etmek gerekir. Mantar enfeksiyonu riskine karşı ortak kullanım alanlarından mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Başkasının giydiği terlik ve ayakkabıları giymemek gerekiyor. Ayak mantarı çok sık karşımıza çıksa da bazen el, yüz, saçlı deri ve tırnaklarda görebiliyoruz. Tırnak mantarı içlerinde tedavisi en zor olan türdür. Tedavisi uzun sürer ve ağızdan çeşitli ilaçlar kullanmayı gerektirir. Saçlı deri mantarı ise daha çok çocuklarda görülüyor. Ergenlik sonrası dönemde çok görülmez. Daha çok hayvanlardan bulaşır ve hayvan teması yapan çocuklarda görülüyor” dedi.

“YAZ AYLARINDA LEKE MANTARINI ÇOK SIK GÖRMEKTEYİZ”

Leke mantarının diğer mantar türünden farkını anlatan Uzm. Dr. Ali Yaşar, “Bu mantar çeşitleri dışında bir de ciltte leke mantarı dediğimiz kahverengi, pembemsi ve beyaz lekeler şeklinde olan bir leke mantar türümüz vardır. Bu mantar türü diğerlerine göre bulaşıcı değildir. Çünkü bu mantar vücudumuzda bulunan bir mantar türünün üremesi sonucu oluşur. Yaz aylarında leke mantarını çok sık görmekteyiz ve tedavisi kolaydır. ” diye konuştu.

“MANTAR TEDAVİSİNDEKİ EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİSİ TEDAVİNİN KISA SÜREDE BIRAKILMASI”

Mantar hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından birisinin temizlik olduğunu dile getiren Dr. Yaşar, “Mantardan korunmak için özellikle ayak için parmak aralarımızın düzgün yıkanması ve kurulanması, çok kapalı ayakkabıların giyilmemesi, pamuklu çoraplar giyilmesi lazım. Eğer tüm bu önlemlere rağmen mantarımız varsa doktora gidip gerekli tedavileri almak lazım. Mantar tedavisindeki en büyük hatalardan birisi tedavinin kısa sürede bırakılması ve iyileştiğinin zannedilmesi fakat mantar biraz sinsi bir hastalıktır. İyileşmiş gibi görünür ama tam geçmediği için bir süre sonra yine başlar. Birçok hastalıkta olduğu gibi mantar hastalığında da bir uzmana başvurmak ve tedaviyi yarıda kesmemek çok önemlidir” ifadelerini kullandı.