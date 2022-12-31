Yılbaşında besin önerileri. Uzmanı yemeyi sonlandıracağınız saati açıkladı

Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala yılbaşı sofralarını süsleyecek birbirinden zengin menülerin hazırlıkları devam ediyor. Uzmanlardan 2023 yılına sağlıklı başlamak için uyarılar geldi.

Yeni yılın ilk sabahına, dinlenmiş, dinç ve sağlıklı uyanmanın püf noktası, gün boyu aç kalmamaktan ve yılbaşı sofrası için seçtiğiniz menünün içeriğine dikkat etmekten geçtiği vurgulandı. Sağlıksız ve aşırı yemek tüketimi sağlık için ciddi tehlike oluşturması ise korkuttu.

UYKUDAN 2 SAAT ÖNCE YEMEYİ SONLANDIRIN

Uzmanlar tarafından yılbaşı yemeğinin uykudan en az 2 saat önce sonlandırılması gerektiği önerildi. Bunun dışınsa yeni yılın ilk gününde de beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni yılın ilk gününe ise hafif bir kahvaltı ve egzersizle başlanmanız tavsiye edildi.

Şu ifadelerle önerildi:

“Akşam yemeği ve atıştırmalıklardan sonra, yatmadan 2 saat önce de yemeği tamamen sonlandırıyoruz. Ertesi gün de yılbaşının ilk gününde de sağlıklı ve zinde yeni yıla başlamak için hafif bir kahvaltı yapmanızı öneririz. Örneğin hafif bir tost, yanında bol yeşillikler yenilebilir. Veya meyve, yoğurt ve yulaf ezmesinden hazırladığınız bir tabakla güne başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir gün öncesinden çok fazla alkol tüketilmişse fiziksel aktivite miktarı da artırılabilir”

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özge Yeşildemir, “İyi bir kahvaltı yılbaşı yemeğini dengeleyeceği için güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Yumurta, beyaz peynir, zeytin, bol mevsim yeşillikleri ve tam buğday ekmeği ile sağlıklı bir kahvaltı tabağı hazırlanabilir. Öğle yemeğinde hafif ve düşük kalorili besinler tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

İÇKİLERDE DÜŞÜK ALKOLLÜLER TERCİH EDİLMELİ

Yılbaşı sofraları için en önemli uyarı ise alkollü içecekler üzerine oldu. 1 gram yağın 9 kalori 1 gram alkolün ise 7 kalori olduğuna dikkat çeken Dr. Özge Yeşildemir, şunları ifade etti:

“Bu da alkol tüketildiğinde neredeyse yağ kadar kalori alınması anlamına gelir. Bu nedenle, alkol tüketiminden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. İçecek olarak biz daha sıklıkla taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekleri öneriyoruz. Fakat yılbaşı gecesinde alkollü içecek tüketimi de oluyor. Elbette sağlık açısından alkollü içeceklerin tüketimini önermiyoruz. Ama tüketilecekse de alkol oranı düşük olanlar tüketilebilir”