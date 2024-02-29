Uzmanından 3 aydan küçük yenidoğanlara temas uyarısı

Özellikle uçuklu veya enfeksiyonlu kişilerin yenidoğan ve küçük bebeklere dokunmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca menenjit hastalığına karşı bilgi verdi.

Menenjit, beyin zarının iltihaplanması sonucu ciddi belirtiler ve komplikasyonlar gösterebilen bulaşıcı bir hastalıktır.

Menenjite birden fazla mikrop neden olabilir ve solunum yoluyla yayılabilir.

Menenjitten korunmanın en iyi yolları aşı ve temizliktir. Ellerin yıkanması ve maske takılması gibi basit önlemlerle menenjit riski azaltılabilir.

“YENİDOĞAN BEBEKLERE ENFEKSİYON BULAŞTIRMAMAK İÇİN DİKKATLİ OLUN”

Uzm. Dr. Erol, cilt enfeksiyonları olan kişilerin yenidoğan bebeklere dokunmamaları gerektiğini söyledi.

Çünkü cilt enfeksiyonları menenjite yol açabilen mikropları taşıyabilir. Bu nedenle, nezle veya grip gibi hastalıkları olan kişiler de yenidoğan bebeklerden uzak durmalıdır. Özellikle 3 aydan küçük bebekler çok hassastır ve enfeksiyon kapmamaları için onlara dokunmamak, öpmemek, maske takmak ve elleri sık sık yıkamak gerekir.

Uzm. Dr. Erol, Türkiye'de sevgiyi dokunarak göstermenin yaygın olduğunu ancak bunun enfeksiyon riskini artırdığını belirtti.

Uzm. Dr. Erol, “Çok sevdiğimiz kişilere 'seni yerim' deriz ama bu enfeksiyonu da onlara bulaştırabilir. Bu yüzden, enfeksiyonumuz varsa hijyen, mesafe ve maske kurallarına uymalıyız. Hem kendimizi hem de çocuklarımızı korumak için aşılarımızı da zamanında yaptırmalıyız” dedi.

Uzm. Dr. Erol, menenjitin çok ciddi bir hastalık olduğunu ve özellikle 1 yaş altındaki çocuklarda ağır seyredebileceğini vurguladı. Menenjite birçok mikrobun neden olabileceğini ve bazı durumlarda çocuğun hayatını tehlikeye atabileceğini anlattı.

Uzm. Dr. Erol, “Menenjit ateş, bilinç bozukluğu, nöbet gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Nöbet sonrası çocukta kalıcı beyin hasarı oluşabilir. Menenjit hafif de geçirilebilir ama yine de ciddiye alınmalıdır. Çocukta yüksek ateş veya bilinç değişikliği varsa hemen doktora başvurulmalıdır. Hastaneye geldiğimizde de menenjit şüphesiyle hemen tedaviye başlarız” diye konuştu.